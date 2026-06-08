Cutral Co: la causa por el doble homicidio en el Nehuen Che ingresó en etapa de definiciones

Durante una audiencia, la fiscalía y la defensa repasaron las pruebas y los testigos que convocarán al debate oral. Dos jóvenes enfrentan una acusación que puede derivar en una severa condena.

Desde la Oficina Judicial de Cutral Co se anticipó que el debate oral se desarrollará a partir del 10 de agosto.

Uno de los hechos de sangre que sacudió a Cutral Co durante 2025 entró en el terreno de las definiciones. El juez Ignacio Pombo dispuso la apertura a juicio de la causa por los homicidios de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, ocurrido en agosto del año pasado.

“La fiscalía ha descrito un hecho, con las coordenadas de tiempo, modo y lugar. Entiendo que tiene elementos para sostener esta acusación en un juicio”, indicó el magistrado durante la audiencia de control de la acusación realizada días atrás.

El fiscal del caso Federico Cúneo fue el encargado de presentar la prueba documental y testimonial que el Ministerio Público Fiscal (MPF) producirá durante las jornadas de debate oral. Asimismo, expuso las convenciones probatorias alcanzadas con el defensor de los imputados, que son aquellos hechos en los que las partes están de acuerdo y no serán controvertidos, como el lugar del hallazgo de los cuerpos de las víctimas y las causas de muerte.

p12-f01--tribunales-cutral-co.jpg Los integrantes del MPF de Cutral Co ya ordenaron la realización de una autopsia para confirmar las causas de la muerte.

El 26 de agosto de 2025 aproximadamente a las 2 de la madrugada, Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, se dirigían a la vivienda de una conocida en el barrio Nehuen Che de Cutral Co a bordo de una moto.

Según la hipótesis de la fiscalía, los dos imputados los seguían a corta distancia en un vehículo y, al alcanzarlos, les efectuaron varios disparos con armas de fuego. Las heridas provocadas por los proyectiles causaron la muerte de ambas víctimas en el lugar. Luego del hecho, los pistoleros se dieron a la fuga.

Violentos enfrentamientos previos

Las pesquisas posteriores al doble homicidio no estuvieron exentas de dificultades, principalmente para lograr identificar a los autores de los disparos. De todos modos, una primera pista surgió por un incidente anterior, que también estuvo marcado por una feroz balacera y que no dejó heridos. El hecho ocurrió el 23 de agosto en horas de la tarde, cuando uno de los imputados se acercó hasta el lugar que solían frecuentar Piovesan y Riquelme y protagonizó un ataque a tiros.

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Debido a que los jóvenes formaban parte de grupos enfrentados, ese mismo día, se produjo otro incidente a balazos. Sin embargo, los dos sucesos del día 23 no arrojaron personas heridas.

Lamentablemente, 48 horas después, se produjo el ataque que terminó con la vida de Piovesan, quien recibió tres disparos en la espalda y Riquelme, quien fue alcanzado por un proyectil en el cuello.

Un juicio popular programado para agosto

De esta forma, se llega al juicio popular, donde si los dos acusados son declarados responsables, recibirían una severa pena de prisión. La Oficina Judicial Penal de Cutral Co anticipó que se reservó fecha para desarrollar el juicio en la semana del 10 al 14 de agosto.

Al igual que en otros procesos similares, de manera previa, deberá desarrollarse la audiencia para seleccionar el jurado que intervendrá en el debate.

La imputación que enfrentan los dos acusados, identificados como Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canihuan, es por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de armas de fuego, en calidad de coautores (artículos 80, incisos 2 y 6; 41 Bis y 45 del Código Penal).