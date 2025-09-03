Los dos acusados del doble homicidio en Cutral Co quedarán en prisión preventiva

Una resolución confirmó la prisión preventiva para los asesinos de los jóvenes en Cutral Co. Vega quedó imputado por un intento de homicidio agravado.

Los dos varones acusados del doble homicidio a balazos de dos adolescentes llamados Nicolás Piovesan y Junior Riquelme seguirán detenidos en prisión preventiva tras haber sido detenidos el 27 y 28 de agosto. Así lo resolvió por unanimidad un tribunal revisor este martes luego del pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre el caso que conmueve a Cutral Co .

Para que se mantenga la medida, el fiscal jefe Gastón Liotard y del asistente letrado Federico Cuneo, manifestaron que la resolución del juez de garantías Ignacio Pombo que impuso la medida la semana pasada por un plazo de dos meses fue debidamente fundada y además, mencionaron que existe de peligro de entorpecimiento de la investigación ya que tras cometer el hecho, los imputados ocultaron el auto y las armas utilizadas.

Para Liotard y Cuneo “se evidenció un intento por obstaculizar la investigación” y expresaron que el objetivo de la detención es garantizar la realización del juicio y preservar la integridad del proceso, protegiendo las declaraciones de testigos.

Entrega y captura de los sospechosos del doble homicidio

Tras el crimen resultó detenido Juan José Canihuan, capturado por efectivos de la Policía del Neuquén. El miércoles pasado, el otro sospechoso del doble crimen, que estaba siendo buscado intensamente por las fuerzas de seguridad de la provincia, se entregó. Se trata de Carlos Andrés de la Vega, quien se apersonó en la Comisaría 15 del barrio Pampa de esa ciudad neuquina.

De acuerdo a la investigación del MPF y la Policía provincial, el hecho se dio en el marco de un conflicto entre bandas antagónicas. A raíz de previo entre dos grupos de jóvenes que se concentraban en diferentes viviendas del barrio. Por un lado, las víctimas y por el otro, los imputados Vega y Canihuan.

El lugar del crimen fue la zona de las calles Rosembrock y Agrimensor Baka del barrio Nehuen Che, con un hecho previo. El 23 de agosto, durante la tarde, Canihuan se desplazó en un auto dorado hasta la casa del grupo adversario y efectuó disparos de arma de fuego, sin causar víctimas. En represalia, las víctimas, hicieron lo mismo, también sin herir a nadie.

Tres días más tarde, el martes 26 de agosto a las 2:00 de la madrugada, Piovesa conducía una motocicleta junto a Riquelme como acompañante, cuando fueron perseguidos por un auto color negro conducido por Vega y el que también se trasladaba Canihupan.

En ese contexto, los imputados efectuaron múltiples disparos que provocaron la muerte de ambos jóvenes: sin poder defenderse, Piovesan recibió tres impactos en la espalda que atravesaron órganos vitales, mientras que Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, de carácter mortal. Luego del hecho, los acusados huyeron del lugar.

El delito por el cual la fiscalía acusó a Vega y Canihuan en una audiencia de formulación de cargos es homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de armas de fuego, en calidad de coautores. Sin embargo, el juez Pombo tuvo por formulados los cargos, pero sin el agravante del concurso premeditado de dos o más personas.

Respecto del cambio de la calificación, el magistrado sostuvo que, por el momento, la fiscalía no acreditó la premeditación, e interpretó que el requisito del acuerdo de “dos o más personas”, implica que sean “más de dos”.

Uno de los asesinos fue imputado por un intento de homicidio

En la mencionada audiencia de formulación de cargos, los representantes del Ministerio Público Fiscal también acusaron a Vega por otro intento de homicidio, en este caso, cometido el 17 de agosto, y por el que no se lo había podido acusar debido a que se encontraba en rebeldía.

El hecho se desarrolló a la medianoche, cuando la víctima estaba en la vereda de su vivienda tomando bebidas alcohólicas. El asistente letrado relató que hasta ese lugar se acercó el imputado y, a pocos metros, efectuó entre 5 y 6 disparos, 3 de los cuales impactaron en la víctima, que debió ser internada debido a la gravedad de las heridas y finalmente murió.

Por este hecho le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor.