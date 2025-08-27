Qué dice la autopsia de los dos adolescentes asesinados en Cutral Co

La Policía ya realizó cinco allanamientos en el marco de la investigación por las muertes.

La noticia de una balacera que dejó la muerte de dos adolescentes durante la madrugada del martes conmocionó a todo Cutral Co y aunque aun no hay detenidos por el nuevo hecho de violencia, se conocieron los primeros resultados de la investigación: el resultado de la autopsia de ambas víctimas.

Cabe recordar que los fallecimientos fueron confirmados por el subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, quien el martes informó a LMNeuquén que secuestraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres sobre una calle del barrio Nehuen Che, lo que da cuenta de una balacera, aunque desestimó, a prima facie, un enfrentamiento.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Neuquén para que se lleven a cabo las autopsias, por orden de la fiscal de turno, Gabriela Macaya, quien a su vez ordenó diligencias en el lugar de los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Junior Riquelme (de 18 años) y Nicolás Piovesan (de 16 años).

El informe de autopsia

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la autopsia permitió descartar otras lesiones. "De acuerdo a los resultados preliminares de autopsia que requirieron el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Gabriela Macaya al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, los adolescentes Junior Riquelme y Nicolás Piovesan fallecieron como consecuencia de disparos de arma de fuego".

Por un lado, en el cuerpo de Riquelme, se hallaron tres heridas por proyectil de arma de fuego, con orificios de entrada y sin orificios de salida. "Los tres fueron en la zona de la espalda, y uno de estos resultó mortal: le lesionó los pulmones, el diafragma, el corazón y el bazo", indicaron.

En el caso de Piovesan, el informe indicó que "tuvo dos heridas por proyectiles de arma de fuego. Una lesión vascular en el cuello, que le ingresó por el lateral izquierdo, con orificio de salida, resultó mortal".

ASESINATO- CUTRAL CO- ADOLESCENTES-1

Qué se sabe de los asesinatos

Los disparos comenzaron a las 2 de la madrugada y los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía. Inmediatamente acudió un móvil de la Comisaría 15, del barrio Pampa hacia el barrio Nehuen Che.

Güento relató que al llegar por calle Rosenbrock los efectivos observaron a "dos personas caídas" y solicitaron una ambulancia de inmediato. Aunque los dos adolescentes ya se encontraban sin vida, tendidos sobre la calle.

Cuando personal de Criminalística llegó al lugar, ubicó que en la calle Agrimensor Baka había más de 20 vainas de diferentes calibres. El comisario dijo que no encontraron vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento. En cambio, aseguró que "del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta que se disparó para el otro lado".

En cuanto al móvil de los asesinatos, que aún no se conoce, solo se supo que Riquelme "tenía antecedentes judiciales y penales".

En el marco de la investigación en busca de los responsables, durante la jornada del martes, la fiscalía local y la Policía realizaron cinco allanamientos.