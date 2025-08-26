Quién es la nueva subsecretaria de Familia designada por Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que oficializa el nuevo nombramiento. Su perfil en redes sociales.

Su nombramiento fue oficializado a través del Decreto 1021/2025 firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

La abogada Claudia Mesplatere fue oficialmente designada como nueva subsecretaria de Familia de la provincia de Neuquén. La novedad fue formalizada mediante el Decreto 1021/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, y representa un cambio estratégico dentro del organigrama del Ministerio de Gobierno, que conduce Jorge Tobares.

Mesplatere, de 47 años y oriunda de Plaza Huincul, no es nueva en la estructura del área: se venía desempeñando como coordinadora desde el inicio de la actual gestión. Su ascenso se da en reconocimiento a su compromiso sostenido con las políticas públicas orientadas a la protección integral de los derechos de los sectores más vulnerables , como la niñez, la adolescencia, personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad social, informaron fuentes oficiales.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron su capacidad de trabajo en equipo, profesionalismo y dedicación. En los últimos meses, Mesplatere ha estado al frente de iniciativas vinculadas con programas clave, como Familias Solidarias , que promueve redes de contención familiar con apoyo institucional, y otras propuestas orientadas a mejorar el acceso a derechos básicos.

claudia mesplatere

Su actividad, en redes sociales

Su actividad en redes sociales, particularmente en Instagram, donde cuenta con más de 2.700 seguidores, da cuenta de su enfoque social comunitario y territorial. Son frecuentes las publicaciones sobre talleres de Educación Alimentaria, Cocina y Salud Bucal organizados en la "Casa Admisión", acciones de abordaje integral frente a consumos problemáticos y otras estrategias vinculadas a la inclusión y el fortalecimiento familiar en contextos complejos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Gobierno (@mingobiernonqn)

En contraste, su presencia en LinkedIn, la principal red laboral del mundo, es incipiente. Aunque ya figura su cargo actual, aún no ha compartido contenidos- Tampoco realizó publicaciones y mantiene una red mínima de solo 3 contactos.

Sin embargo, en su perfil puede observarse su formación académica: cursó sus estudios en la Universidad Blas Pascal, donde también realizó una diplomatura en Derecho Penal.

Mesplatere acumula una extensa experiencia profesional como abogada independiente desde el año 2013, ofreciendo asesoramiento legal y patrocinio. Dentro de sus aptitudes se destacan la redacción de acuerdos, elaboración de proyectos de desarrollo, liderazgo de equipos, habilidades en comunicación, reglamentos y Derecho Civil.

Casa de gobierno nueva baranda (3) Claudio Espinoza

Claudia Mesplatere: otros cargos públicos en Provincia

En la función pública, ocupó cargos clave en los últimos años. Fue coordinadora general del Ministerio de Deportes entre mayo de 2018 y diciembre de 2021. Posteriormente, en junio de 2022, asumió como directora general de Gestión Administrativa, hasta su paso al Ministerio de Gobierno.

La nueva subsecretaria reemplaza a Martín Giusti, quien había sido designado en mayo de 2024 mediante el Decreto 409/2024. Giusti, con una trayectoria previa y de varios años al frente de Defensa Civil durante la gestión anterior, tuvo un paso breve por la Subsecretaría de Familia. Al momento, no se ha informado cuál será su nuevo destino profesional.

Con esta designación, el gobierno provincial refuerza el perfil técnico y territorial de un área clave en la implementación de políticas sociales.