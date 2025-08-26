Suspenden los tours de compras a Chile tras los incidentes entre Independiente y la U

Luego del escándalo, se viralizaron graves amenazas a los argentinos que viajen a Chile y las empresas de tours de compras decidieron suspender las salidas.

El violento episodio entre los hinchas de Independiente y la U de Chile continúa fuera de la cancha. En los últimos días, se viralizaron audios con fuertes amenazas y se temen represalias contra los argentinos que viajen a suelo chileno.

Todo comenzó el día viernes cuando comenzaron a circular audios en grupos de WhatsApp y redes sociales. En los mensajes, los hinchas chilenos amenazaban con cobrar venganza por lo sucedido durante el partido entre Independiente y la U de Chile.

En este contexto, las empresas de tours de compras decidieron cancelar los viajes por precaución. "Decían que donde vieran patentes argentinas iban a tomar represalias", contó Franco Pivato, dueño de "La Torre Transporte y Servicio", una de las compañías mendocinas afectadas por las amenazas. Además, explicó que no se referían específicamente a los colectivos sino a todo tipo de vehículo.

"Ante la duda y viendo que era innecesario tomar el riesgo se decidió no viajar", expresó y agregó que desde su empresa suspendieron las tres salidas programadas para el domingo y dos del lunes, recién esta noche saldrá el primer colectivo y de acuerdo a los resultados, analizarán volver paulatinamente a los viajes de forma regular.

Independiente U Portada Los audios aseguraban represalias tras los incidentes en el partido de Independiente.

Además, aseguró que las agresiones que reciben al cruzar la cordillera tomaron mayor dimensión luego del partido pero que en meses anteriores también han sufrido roturas de vidrios y robos. "Comúnmente si ven patentes argentinas, se toman ciertas represalias desde siempre", reconoció.

Incluso, en una ocasión, uno de los coches fue atacado con un piedrazo que causó la rotura del parabrisas. Al llegar a Guardia Vieja, el chofer le explicó a las autoridades lo ocurrido pero no tuvieron consideración: le retuvieron el carnet y le hicieron la multa de igual manera. "No hay forma de hablar con los carabineros, tienen una forma de tratarnos a los argentinos bastante complicada", expresó.

En cuanto a la suspensión de los viajes, reflexionó: "Que te rompan un vidrio sería lo de menos, pero que rompan un vidrio y lastimen a un pasajero me parece que es innecesario correr el riesgo".

Compras en Chile (1) Los tours de compras se volvieron populares por la diferencia de precio con Chile.

Pivato expresó que esta situación también afecta gravemente a los comerciantes chilenos y que es probable que hayan manifestado su preocupación ya que para muchos de ellos el turismo de compras representa un gran ingreso.

El empresario detalló que en Mendoza salen aproximadamente entre 40 y 50 colectivos hacia Santiago de Chile. En cada unidad, viajan alrededor de 60 pasajeros con el objetivo de realizar compras a un mejor precio. En estos últimos días, todas las empresas suspendieron las salidas y recién ayer viajaron tres o cuatro coches que afortunadamente hasta ahora no han reportado ningún contratiempo.

En la región del Alto Valle, estos tours también cobraron gran popularidad y empresas como Alto Limay Viajes y Sendas Patagónicas, ofrecen servicio de traslado y alojamiento en Temuco, partiendo desde distintas localidades de Rio Negro y Neuquén. Según fuentes consultadas, en la zona no se canceló el turismo a Chile y hasta el momento tampoco informó ningún incidente.