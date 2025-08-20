Lanzan un nuevo sitio de ventas: el marketplace de Vía Cargo, donde todo llega fácil, en cuotas y sin comisiones

Vía Compras comenzó a funcionar y permite comprar y vender productos en todo el país con envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés. No pide comisión.

Desde este mes ya está online el sitio de ventas VÍA COMPRAS , el nuevo marketplace que conecta a quienes buscan comprar con los que tienen mucho para ofrecer: emprendedores , pymes y empresas con catálogo propio, en una plataforma diseñada para simplificar, potenciar y acompañar cada operación.

Con una propuesta clara y sin vueltas, este flamante sitio de compra y venta ofrece a quienes buscan las mejores oportunidades de compra hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país a través de Vía Cargo, con seguimiento de sus pedidos y entrega a más de 800 destinos en todo el país.

Con esta nueva propuesta la logística está resuelta : todo lo que se compra, viaja con Vía Cargo , una empresa reconocida en todo el país, con años de trayectoria y varias sucursales en el Alto Valle.

Según informaron desde la empresa, gracias a la integración con la red nacional de Vía Cargo, cada venta realizada en VÍA COMPRAS incluye envío gratuito y seguimiento en tiempo real. "Ya sea una herramienta, un electrodoméstico, un repuesto o un par de zapatillas, todo lo que se compra llega", aseguraron y aprovecharon para destacar que a través de este sitio web no hay posibilidades que los productos se pierdan en el camino.

Financiación

En VÍA COMPRAS la financiación de los productos es "real". Ofrecen cuotas sin interés en miles de productos de diferentes rubros como tecnología, hogar, deportes, accesorios para vehículos, camping, belleza y muchos más.

via compras 2

La flamante empresa donde se va a poder ofrecer productos y adquirir otros aseguró hasta 12 cuotas sin interés. "Tenemos 12 cuotas sin interés, es simple y sin costos ocultos, para que cada compra sea una oportunidad", lanzaron.

Sin comisiones para quienes venden

Otra de las oportunidades que ofrecen es que los vendedores no tienen que pagar comisiones para ofrecer sus productos. A diferencia de otros marketplaces, VÍA COMPRAS no cobra comisiones por venta ni cargos de publicación.

En esta novedosa plataforma las pequeñas o emprendedores que buscan comercializar sus productos no tendrán que aumentar sus valores de mercado para hacer frente a altas comisiones.

"Está pensado para emprendedores, pymes y empresas que ya venden online o buscan expandir su canal digital, sin perder márgenes ni ceder control sobre sus operaciones", destacaron desde la empresa sobre sus beneficios para este sector.

En ese sentido, aseguraron que esta oportunidad para los vendedores mejora aún más la oferta hacia quienes buscan y comparan precios antes de comprar.

Se trata de una plataforma que une precios, promos, cuotas y envíos. "VÍA COMPRAS es verde, simple y directa. Una nueva forma de comprar y vender en Argentina, con todo el respaldo logístico y una comunidad de vendedores con capacidad real de entrega", destacaron sobre esta propuesta recién lanzada, pero que ya cuenta con toda la trayectoria y organización a la hora de transportar mercadería por todo el país de Vía Cargo.

"Comprá y vendé fácil. Todo viaja con Vía Cargo. Así de simple", aseguraron en un comunicado de prensa de la empresa que ya cuenta con miles de productos para elegir con descuentos y precios más que tentadores para todos los que disfrutan de comprar desde la tranquilidad de su casa.