Seis salidas y un puente elevado: así será la nueva rotonda de acceso norte a Neuquén

La Municipalidad confirmó que se hace el proyecto ejecutivo para sumar salidas a la rotonda del shopping y conectar el centro neuquino con un puente. Detalles.

La rotonda de acceso norte en la ciudad de Neuquén va a sumar otras dos opciones de salidas.

La transformación del acceso norte a Neuquén ya está en marcha y promete cambiar de raíz la manera en que se ingresa a la ciudad. La rotonda de la avenida Raúl Alfonsín, a la altura del Alto Comahue shopping (una de las más transitadas), tendrá seis opciones de salidas y un puente elevado para conectar directamente con la diagonal 9 de Julio, al microcentro neuquino.

El proyecto se viene estudiando hace tiempo, y este lunes el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén , Alejandro Nicola , confirmó a LMNeuquen que se está trabajando en el proyecto ejecutivo, para luego licitar la obra.

Se calcula que será un trabajo de al menos USD 5 millones, que sumarán dos carriles más de ingreso a la ciudad , pero aún no están los costos definitivos, que la comuna está en una etapa de estudio técnico.

Puente elevado Así quedaría el puente elevado de ingreso a Neuquén. La calle Salta será la salida por abajo. Imagen recreada.

El rediseño apunta a resolver uno de los cuellos de botella históricos, pese a la obra de ingreso norte de la ciudad, que se terminó en 2019, antes de la pandemia, durante la última etapa de la gestión del exintendente Horacio "Pechi" Quiroga.

Un puente para evitar embotellamientos en horas pico

Es que en horas pico se producen embotellamientos diarios que se forman entre la Avenida Alfonsín y Jujuy, justo en la entrada a la capital desde Ruta 7. También ocurre lo mismo con el "rulo" de ingreso por la calle Doctor Ramón hasta Leloir.

“Cuando vengas por Raúl Alfonsín, al llegar a la zona del shopping vas a tener seis opciones de salidas, y eso nos va a dar un alivio a la cantidad de vehículos que ingresan”, explicó Nicola.

La ingeniería vial que se prepara sumará hace que los conductores tengan múltiples opciones para el ingreso a la ciudad, y en algunos casos mejorar los tiempos. Es que por Avenida Raúl Alfonsín, el primer desvío de un carril es por Doctor Ramón hacia el oeste. Después hay un rulo hacia el este por Doctor Ramón hacia el Este de la ciudad (zona de Concejo Deliberante y Ciudad Judicial), más dos carriles hacia calle Jujuy existentes.

Lo nuevo será el "puente elevado", que estará en la plazoleta de la Diversidad, que conectará la rotonda con la Diagonal 9 de Julio. Eso permitirá que los autos que ingresen desde Alfonsín (que es la misma vía de la calle Salta) se conecte directamente con la vía hacia el centro neuquino. En tanto, la calle Salta, de Sur a Norte, será una salida que pasará por debajo de ese puente.

Proyecto de puente elevado y salidas La imagen de adónde se ubicará el puente elevado que conectará el acceso por Avenida Raúl Alfonsí hasta Diagonal 9 de Julio. Gentileza Municipalidad de Neuquén.

El proyecto ejecutivo del puente ya está definido y su costo rondaría poco más de USD 5 millones. Por allí circularán dos carriles completos que funcionarán como un “atajo aéreo” para descomprimir la zona más conflictiva del ingreso norte.

Nicola lo explicó con más claridad: “Todo esto lo que va a hacer es la posibilidad de ingresar con dos carriles más extra a Neuquén y descomprimir parte de los embotellamientos que hay sobre la avenida Raúl Alfonsín y Jujuy”.

Explota la ciudad de vehículos

El acceso norte es, hoy, el gran dolor de cabeza de quienes entran a Neuquén desde la Ruta 7, sobre todo en las horas pico antes de las 8, al mediodía y a las 18. Miles de vehículos confluyen allí todos los días y generan demoras que parecen no tener fin.

Con el rediseño, los automovilistas contarán con seis salidas distintas, algo que hasta ahora parecía imposible de imaginar en una ciudad que crece a un ritmo acelerado, y que suma un parque automotor ligado a la actividad hidrocarburífera muy grande.

Se trata de una obra vial más ambiciosa que servirá más que para ordenar la entrada de la ciudad en el Norte, mejorar también la conexión con el centro y el oeste de la ciudad.