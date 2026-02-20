Grupo SEI: la empresa con ADN neuquino que lidera la seguridad en Vaca Muerta

Tienen 25 años de trayectoria y ganaron la confianza de casi 100 petroleras gracias al uso de herramientas de última tecnología. Su historia.

En un escenario económico regional en plena ebullición, una empresa con ADN neuquino se erige como un símbolo de estabilidad y crecimiento sostenido. Con 25 años de trayectoria, el Grupo SEI logró afianzarse entre la población a través de la provisión de servicios integrales de seguridad para empresas, familias y sistemas electrónicos. Gracias a la confianza de unas 90 organizaciones que los eligen para la protección de su patrimonio, la compañía ya formó un plantel de mil vigiladores.

La filosofía de SEI se basa en un equilibrio preciso entre la innovación tecnológica y el factor humano. Para la dirección de la compañía, la tecnología de vanguardia solo alcanza su máximo potencial si cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales con alta calificación.

Por eso, el personal no limita su pericia a las tareas de vigilancia convencionales, sino que los agentes reciben una formación técnica y humanitaria orientada hacia la prevención y la asistencia ante situaciones críticas. La preparación es exhaustiva y abarca múltiples áreas de acción inmediata . "Nuestros agentes están capacitados en: Atención al Cliente, emergencias Médicas, auxilios, RCP y Maniobra de Heimlich, capacidades críticas para actuar con rapidez en situaciones de riesgo vital, prevención y Lucha contra Incendios", señaló el titular de la firma, Dino Codermatz.

Frente al avance vertiginoso de las nuevas tecnologías, el Grupo SEI busca que sus servicios trasciendan la mera presencia física para sumar más prestaciones. Ante la digitalización creciente, la empresa integra su experiencia de más de dos décadas con herramientas de última generación. La oferta técnica incluye la instalación de cámaras de seguridad, barreras infrarrojas, cercos perimetrales inteligentes y controles de acceso sofisticados.

sei seguridad2

También disponen de botones de pánico, sistemas de alarma y equipamiento contra incendios, todos bajo la supervisión de un centro de monitoreo propio. En este espacio, la intervención humana se potencia mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), lo que asegura una protección óptima para cada uno de sus clientes.

Uno de los hitos más significativos para la firma fue la reciente puesta en marcha de su Centro de Operaciones de Seguridad (COS). Este núcleo tecnológico se diseñó para el monitoreo en tiempo real con el apoyo constante de la IA. El COS permite la implementación de sistemas de reconocimiento de rostros y patentes, herramientas que resultan vitales para un control de acceso estricto en predios industriales y yacimientos. La empresa define esta evolución con una visión estratégica clara: "Transformamos la vigilancia en inteligencia operativa con nuestro nuevo COS", expresó Codermatz.

La tecnología no sólo permitió sofisticar sus procesos sino que amplió los horizontes en materia de servicios. Así, la empresa sumó nuevas prestaciones para sus clientes. Además de la seguridad física y electrónica tradicional, la compañía incorporó tecnologías disruptivas como el uso de drones, robótica y domótica.

Para abarcar el cuidado integral de las instalaciones de distintas empresas, también ofrecen servicios de maestranza y limpieza, lo que consolida una propuesta de servicios generales para el ámbito corporativo. Dentro de esta amplia gama, la mayor demanda se concentra en la seguridad física para sectores críticos, tales como la industria del Oil & Gas y las entidades bancarias.

seguridad sei3

Entre las prestaciones más demandas se cuenta el monitoreo electrónico, que se destaca por su capacidad de respuesta inmediata, mientras que los drones se vuelven indispensables para la vigilancia de grandes extensiones territoriales, como los yacimientos petroleros.

Velando por la seguridad en Vaca Muerta

El crecimiento del Grupo SEI es indisociable de la expansión de la industria del Oil and Gas en Vaca Muerta. La actividad en la cuenca neuquina tracciona la necesidad de servicios de protección especializados, por lo que esta empresa busca ofrecer propuestas integrales que sumen tecnología y se adapten a sus necesidades.

"La demanda subió de la mano del desarrollo industrial y petrolero en Vaca Muerta", afirmaron desde el grupo SEI. Este escenario plantea desafíos constantes, como la necesidad de fidelizar a los clientes que los acompañan desde sus inicios y, en simultáneo, desarrollar soluciones a medida para las nuevas corporaciones nacionales e internacionales que se instalan en las provincias de Neuquén y Río Negro.

seguridad sei4

Gracias a la tecnología aplicada de la empresa es posible realizar un seguimiento en tiempo real incluso en zonas de difícil acceso geográfico. Y así se da lugar a un cambio de paradigma: la seguridad deja de ser una respuesta reactiva ante el incidente para transformarse en una estrategia preventiva basada en datos estadísticos precisos.

El uso de drones para vuelos programados en el control de acopio de materiales es un ejemplo claro de cómo la tecnología optimiza la logística y facilita la toma de decisiones inmediata mediante la generación de alertas e informes detallados.

Una empresa con horizontes

Con una trayectoria destacada y raíces fuertes en la región, el grupo SEI afronta ahora el desafío de mantener su posición como referente regional en materia de seguridad, en una combinación que incorpore tecnología de vanguardia a nivel global pero sin perder la esencia que la caracteriza.

Su visión a largo plazo incluye "priorizar la excelencia normativa, mantener la identidad local y evolucionar junto al crecimiento de la comunidad neuquina y rionegrina", siempre atentos al uso responsable de la tecnología, que avanza a toda velocidad.

Con una base de operaciones sólida y una infraestructura que incluye vehículos equipados para el terreno patagónico y edificios modernos, SEI se prepara para las próximas décadas, que prometen una demanda cada vez más dinámica de la firmas petroleras. Para eso, tienen en el haber no sólo el equipamiento y la tecnología de un centro de monitoreo inteligente, sino un valor fundamental: trabajadores capacitados y con un conocimiento profundo del territorio que aportan la cuota de distinción en la zona.