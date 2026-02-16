Luis Caputo apuntó contra los empresarios por su "silencio" ante un punto clave de la reforma laboral

El ministro de Economía se mostró sorprendido por la falta de apoyo público a la eliminación de las cuotas solidarias. "No salgo de mi asombro", afirmó.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , cuestionó públicamente la postura del sector empresarial frente a uno de los cambios centrales que impulsa el Gobierno en materia laboral . El funcionario manifestó su sorpresa ante lo que considera un "silencio" por parte de las cámaras y referentes del sector respecto a la eliminación de las cuotas solidarias.

A través de sus redes sociales, Caputo expresó su desconcierto sobre la falta de acompañamiento explícito a esta medida , la cual busca modificar el sistema de financiamiento de los sindicatos mediante aportes obligatorios de trabajadores no afiliados.

"No salgo de mi asombro", sentenció el titular de la cartera económica al referirse a la reacción empresarial.

La crítica del ministro surge en el marco de las discusiones por la reforma laboral, donde la quita de la obligatoriedad de estas cuotas representa un punto de quiebre en la relación con los gremios. Según la visión oficial, esta modificación es una herramienta fundamental para reducir costos y transparentar las relaciones laborales.

Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro! https://t.co/jOaGZnfo8s — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 16, 2026

Para Caputo, el hecho de que los empresarios no defiendan con mayor énfasis este cambio resulta llamativo, dado que históricamente ha sido un reclamo de diversos sectores productivos. La medida forma parte del paquete de transformaciones que el Ejecutivo intenta consolidar para desregular la economía.

Repercusiones en el sector

El planteo del ministro busca traccionar un apoyo más activo de las entidades que representan a la industria y el comercio. Desde el entorno de Economía y Política, se interpreta este mensaje como una presión directa para que el sector privado tome una postura más firme en la disputa pública con las centrales obreras.

Reforma Laboral arpobada senado

Hasta el momento, la eliminación de las cuotas solidarias sigue siendo uno de los artículos más sensibles del debate legislativo y judicial. El Gobierno insiste en que el acompañamiento de los beneficiarios directos de la reforma es clave para avanzar con la implementación de las nuevas normativas.

La tensión entre los funcionarios y el círculo rojo marca el pulso de la agenda económica de la semana. Se espera que en los próximos días las cámaras empresariales emitan alguna respuesta ante el reclamo directo del ministro.