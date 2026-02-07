La actividad industrial se desploma en medio de un aumento de las importaciones

Por la apertura y la caída de la demanda, la actividad de las fábricas cayó 3,4% en diciembre de 2025. Son 6 meses seguidos y se proyecta a enero y febrero, al menos.

La actividad de las industrias se desploma en medio de una caída de la demanda.

La crisis de la industria textil, conocida esta semana debido a la polémica que protagonizaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de economía, Luis Caputo, con empresarios del sector por las importaciones, es solo una muestra del problema de todo el sector manufacturero.

Si se proyecta el Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a enero, se habrían completado 7 meses seguidos de contracción de actividad.

En rigor, la actividad de las fábricas argentina empezó a caer en julio y se prolongó por todo el segundo semestre . En diciembre, según el último dato del INDEC, cayó 3,4%. Y se espera que la contracción siga en enero y febrero.

Hay que recordar que todo el 2024 fue negativo para las manufacturas que terminaron con una caída de 9,4% anual acumulado. Y luego de ello, debido al bajo piso de comparación, la actividad estuvo creciendo de enero a junio.

Entre los elementos que están jugando en contra del sector se suma la caída del poder de compra de los salarios, que produjo una baja de la demanda y el incremento de costos medidos en dólares, al mantener el gobierno un dólar levemente retrasado.

El Centro de Estudios Orlando Ferreres señala que “el 2025 fue de mayor a menor para la producción manufacturera, con un primer trimestre que parecía anticipar un año de sólida expansión, que luego fue deteriorándose con una leve suba justificada por la baja base de comparación de 2024”.

“Mirando hacia adelante, el año 2026 parece ofrecer un contexto más favorable para la industria, con mayor previsibilidad macro y mejor acceso al crédito productivo”, señala el centro de estudios que es referencia en el mercado.

Advierte que “entre los riesgos, hay que mencionar que la industria es de los sectores más expuestos a las tensiones de la apertura comercial, y los rubros menos competitivos, o menos preparados para una mayor apertura se verán en una situación vulnerable”. “A ello se le suma un deterioro en la demanda de los hogares en lo que se refiere a consumo masivo”, dice la consultora.

Cuáles fueron los sectores más afectados

En diciembre el sector más azotado fue automotriz, con una baja de 19,7%, seguido por textiles con una caída de 18,7% interanual. El rubro otros equipos y aparatos muestra una baja de 22% y la metalmeánica 12%. El rubro muebles registra una baja del 6,6% . Mientras tanto la refinanciación de petróleo bajó 1,8%.

Los únicos rubros que crecieron fueron Alimentos y Bebidos, 0,7%; Madera y Papel, 4,6% y minerales no metálicos 4%.

La construcción resucita

La construcción rebotó un 3,8% en diciembre con respecto a noviembre, y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%. En 2024, el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4% tras acusar el golpe que significó el ajuste económico del Gobierno.

Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472, lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%.