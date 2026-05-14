Polémica en el Congreso: un diputado libertario apareció con un Tesla que cuesta más de U$S 100 mil

El integrante de La Libertad Avanza lanzó un fuerte mensaje tras las críticas. El modelo es uno de los más llamativos y exclusivos de la marca.

Fuerte controversia se generó en las últimas horas en el Congreso de la Nación, cuando un diputado de La Libertad Avanza apareció a bordo de un Tesla Cybertruck, uno de los autos más costos de la marca de Elon Musk.

El modelo es uno de los más llamativos y exclusivos de la marca, por lo que generó grandes cuestionamientos tanto entre el bloque oficialista y la oposición.

Rápidamente, antes de hacer conclusiones al respecto, fue el mismo legislador quien se encargó de publicar una foto de él junto al vehículo.

Se trata del diputado de LLA por Jujuy Manuel Quintar, quien llegó al Congreso sin pasar desapercibido y entró al estacionamiento. "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA", escribió en su cuenta de X.

El legislador habría importado la camioneta eléctrica desde Estados Unidos. Según consignó La Nación, en suelo estadounidense este modelo se consigue por U$S69.990, mientras que las opciones más avanzadas, como la Cyberbeast, el modelo más caro de la pick up, se acerca a los U$S100 mil.

Así estacionó el diputado libertario su camioneta Tesla valuada en más de 100 mil dólares

En la Argentina no es posible adquirir un Tesla en una concesionaria, ya que la firma no tiene una representación oficial en el país. Debido a esto, Quintar debió pagar más para importarlo.

Incluso, allegados al libertario indicaron al mismo medio que compró la camioneta 0km de la firma de Elon Musk por 126.000 dólares: "Es su vehículo personal", indicaron.

Pero este no es el único vehículo de lujo de Quintar. Según su declaración jurada también tiene un Mercedes Benz y una camioneta Amarok aparte de varias motos, aunque el Tesla no aparece.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manuelquintar/status/2054668353927516310?s=20&partner=&hide_thread=false A mi nombre, con la mía...

Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

Qué dijo el diputado libertario tras la polémica de su TESLA

En redes sociales circularon publicaciones que aseguraban que Martín Menem habría pedido retirar rápidamente el vehículo para evitar repercusiones mediáticas, y otras que señalaban que fue su compañero de bancada, el diputado Alfredo González, quien le sugirió sacar la camioneta del lugar. Hasta el momento, ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente.

En diálogo con La Nación, el diputado jujeño de 44 años se pronunció al respecto. "No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando", aseguró.

diputado la libertad avanza Tesla

Quién es el diputado libertario dueño del Tesla

Actualmente, el legislador responde al sector de LLA que comanda la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En el arco libertario suelen ubicarlo como un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, cercano al asesor Santiago Caputo.

Previo a su paso al bando libertario, fue parte del Partido Justicialista (PJ), donde fue candidato a legislador provincial en 2021 y ocupó el décimo primer lugar de la lista del sector que lideraba Rubén Rivarola. Actualmente, busca ser candidato a gobernador de Jujuy.

En sus redes muestra un continuo apoyo al gobierno de Milei, con posteos e imágenes dentro de la Cámara Baja, con distintos personajes políticos; uno de ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien definió como "su amigo".

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Es también un empresario ligado al sector de la salud en la provincia del norte, administra clínicas y obras sociales privadas; también participa de un negocio familiar: el manejo del sanatorio Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy.