Video: inédita persecución en moto a cuatro ladrones armados que intentaron robar en un colectivo

Los delincuentes irrumpieron en el micro en plena avenida. Les secuestraron destornilladores, cuchillos, un martillo, un alicate y cuatro mochilas con gran cantidad de prendas.

Los delincuentes fueron detectados por un anillo digital de Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Una inédita persecución terminó con la detención de cuatro delincuentes, quienes fueron detectados tras huir del robo a un colectivo a mano armada y amenazar a sus pasajeros.

El vehículo Volkswagen Gol negro en el que circulaban los sospechosos, todos mayores de edad, fue localizado por el Anillo Digital de Policía de la Ciudad y se dio lugar a la persecución de los acusados por la avenida General Paz .

De acuerdo con la denuncia realizada al 911, varios delincuentes armados abordaron el colectivo de la línea 53 y amenazaron a los pasajeros para robarles pertenencias, antes de escapar rápidamente y ser detectados por cámaras de seguridad.

Con la llegada de refuerzos, el vehículo fue rodeado y los policías ordenaron al conductor que se estacionara en la banquina, donde los ocupantes fueron aprehendidos. "Frená ahí, levantá la mano", se escucha decir al oficial de la motorizada en el video de Policía de la Ciudad.

asaltaron a los pasajeros de un colectivo y cayeron tras una persecución de película por la General Paz

Cómo fue el operativo de la persecución

Mientras el auto avanzaba en dirección al Río de la Plata, distintos móviles policiales fueron alertados para montar un operativo cerrojo e impedir la fuga.

Rápidamente se recibió apoyo de efectivos que se sumaron al seguimiento, hasta que finalmente el Volkswagen Gol fue interceptado en el barrio de Mataderos. "¡Levanten la mano, bajen todos, bajen todos! Abajo, abajo, abajo. Bajen todos del auto, las manos al techo", insistió el oficial que logró detenerlos.

Los policías rodearon el vehículo y ordenaron al conductor detener la marcha sobre la banquina, donde los cuatro ocupantes fueron reducidos y detenidos.

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En el interior del vehículo se encontró destornilladores, cuchillos, una llave francesa, un martillo, un alicate y cuatro mochilas con gran cantidad de prendas.

También hallaron un carnet del PAMI, un Certificado Único de Discapacidad a nombre de terceros y tres tarjetas SUBE, además de cinco celulares. También se les incautó una bolsa con 10,7 gramos de flores de marihuana que fue secuestrada por orden judicial.

De los cuatro, uno de ellos tiene antecedentes por robo, tentativa de robo y lesiones. Todos fueron imputados por robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda, y el secuestro del vehículo y los elementos secuestrados dentro del mismo.

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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 63, a cargo de Vanesa Alejandra Peluffo, Secretaría 81 de Jorge Polverini, ordenó las detenciones.

Impactante video: un policía murió atropellado durante una persecución de 7 kilómetros

Un policía murió atropellado durante una persecución. Las imágenes de las cámaras de seguridad que se conocieron, muestran el instante exacto en el que el operativo policial termina de la peor manera.

La víctima fue identificada como Alejandro Núñez, sargento de la Policía Bonaerense, integrante de la División Motorizada. Tenía 40 años y murió tras ser embestido por una camioneta robada durante una persecución que se extendió por varios kilómetros.

Todo comenzó cuando Núñez recibió una alerta por el robo de una camioneta Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes. A partir de esa comunicación, el efectivo se sumó al operativo de búsqueda y logró localizar el vehículo sustraído. El caso quedó bajo investigación judicial y los sospechosos ya se encuentran detenidos.