Impactante video: un policía murió atropellado durante una persecución de 7 kilómetros

Las imágenes muestran el impacto frontal entre una moto policial y una camioneta robada.

El video circuló en redes sociales y se convirtió en una pieza central de la investigación.

Un policía murió atropellado durante una persecución. Las imágenes de las cámaras de seguridad que se conocieron, muestran el instante exacto en el que el operativo policial termina de la peor manera .

La víctima fue identificada como Alejandro Núñez , sargento de la Policía Bonaerense, integrante de la División Motorizada. Tenía 40 años y murió tras ser embestido por una camioneta robada durante una persecución que se extendió por varios kilómetros.

El caso quedó bajo investigación judicial y los sospechosos ya se encuentran detenidos.

Todo comenzó durante la tarde del lunes, cuando Núñez recibió una alerta por el robo de una camioneta Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes. A partir de esa comunicación, el efectivo se sumó al operativo de búsqueda y logró localizar el vehículo sustraído.

El video del momento en el que un policía murió atropellado por delincuentes en una persecución en Avellaneda El video incorporado a la causa judicial permite reconstruir el tramo final de la persecución policial.

Según la reconstrucción oficial, los delincuentes escapaban a alta velocidad y el sargento inició una persecución que se prolongó por más de siete kilómetros. Durante ese trayecto, otros móviles policiales intentaron cercar a los sospechosos, mientras la situación se volvía cada vez más riesgosa para todos los involucrados.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en viviendas particulares. Esas imágenes, que luego circularon en redes sociales, muestran el recorrido final de la camioneta y el momento en que el peligro se vuelve irreversible.

El trágico final y un tiroteo

El desenlace ocurrió en el cruce de la avenida Manuel Belgrano y Pierres, en la localidad de Villa Dominico. Allí, la camioneta robada impactó de frente contra la moto que conducía Núñez. El choque fue violento y no dejó margen de maniobra.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar e intentó reanimar al sargento durante varios minutos. Los esfuerzos médicos resultaron insuficientes y el oficial murió en la escena, producto de las graves heridas sufridas.

Minutos después, otros agentes que participaban del operativo arribaron al cruce y montaron un amplio despliegue de seguridad. En ese contexto se produjo un intercambio de disparos con los sospechosos. Uno de ellos resultó herido y fue trasladado al Hospital Presidente Perón para recibir atención médica.

El área permaneció cortada durante varias horas, mientras peritos trabajaban sobre el asfalto y se recolectaban imágenes de cámaras privadas para avanzar con la investigación.

Detenidos, causa judicial y despedidas

Tras el operativo, la policía logró detener a los dos sospechosos, de 21 y 19 años. Ambos quedaron imputados por el robo de la camioneta y por la muerte del efectivo. La causa quedó en manos de la UFI Nº3 del Departamento Judicial de Avellaneda, a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

En paralelo al avance judicial, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Compañeros de distintas fuerzas, amigos y vecinos recordaron a Núñez como un policía comprometido con su trabajo y expresaron su acompañamiento a la familia.

Algunas publicaciones remarcaron que murió en cumplimiento del deber y reclamaron una respuesta judicial firme. Otros mensajes pusieron el foco en el impacto humano del hecho: un niño que pierde a su padre y una familia atravesada por una tragedia evitable.