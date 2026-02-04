Video: fingió esperar el colectivo, tiró a una mujer al piso y la arrastró por la calle

Un delincuente simuló estar en la parada y cuando quedó solo con la víctima, la atacó. Todo quedó grabado.

El momento en el ladrón arrastró a la víctima en el colectivo. (Foto: captura de video)

La rutina de una mujer terminó de la peor manera, cuando minutos antes de subir al colectivo rumbo a su trabajo, un delincuente simuló esperar el transporte público y lanzó un ataque brutal: la tiró al piso y la arrastró varios metros para intentar robarle la cartera.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles 116 y 609 y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes, breves pero contundentes, muestran una escena que ya se repite con demasiada frecuencia en distintos barrios del conurbano y la capital bonaerense: una mujer fue sorprendida por la espalda, un agresor decidido y un entorno urbano que no logra ofrecer protección.

Aunque el ladrón finalmente escapó sin llevarse nada, el impacto físico y emocional del ataque dejó marcas profundas. Todo ocurrió en Villa Elvira, una localidad del partido de La Plata.

Un ataque planificado en segundos

De acuerdo con el relato de los familiares de la víctima, esa mañana la mujer salió de su casa como todos los días para tomar el colectivo que la lleva a cumplir su jornada laboral. Mientras esperaba en la parada, un hombre se acercó y fingió mantener una conversación con otra persona, una maniobra que le permitió permanecer cerca sin despertar sospechas.

simuló que esperaba el colectivo y arrastró varios metros a una mujer para robarle la mochila El video del robo en el colectivo.

Cuando el entorno quedó despejado, el agresor dejó pasar varios autos, se colocó detrás de la mujer y actuó con violencia. La empujó con fuerza, la hizo caer al suelo y comenzó a arrastrarla por el asfalto en un intento desesperado por arrebatarle la cartera.

La víctima se resistió en todo momento. No soltó sus pertenencias, aun mientras el atacante la tironeaba durante varios metros. Esa resistencia resultó clave: ante la imposibilidad de concretar el robo y con el riesgo de quedar expuesto, el delincuente optó por huir con las manos vacías.

El video del ataque circuló rápidamente por estados de WhatsApp entre vecinos y comerciantes del barrio. Gracias a esa difusión, la mujer pudo acceder a las imágenes y decidió compartirlas para intentar identificar al agresor.

Vecinos alertas y un barrio en tensión

Tras conocerse el caso, varios vecinos afirmaron reconocer al sospechoso y señalaron que se trataría de una persona que vive en la zona. El clima en Villa Elvira, según relatan los habitantes del barrio, combina miedo, bronca y cansancio.

“Se dedican a robar y el barrio es muy peligroso para las mujeres que salimos a trabajar muy temprano todos los días”, expresó una vecina, reflejando una preocupación que atraviesa a muchas trabajadoras que dependen del transporte público en horarios de baja circulación.

El video reavivó reclamos históricos por mayor presencia policial, mejor iluminación en las paradas y patrullajes preventivos durante las primeras horas de la mañana, cuando cientos de personas salen de sus casas para cumplir con sus obligaciones laborales.

Para quienes viven allí, el problema no se limita a un hecho aislado. Hablan de robos reiterados, de agresores conocidos en el barrio y de una sensación de desamparo que se profundiza cada vez que un episodio queda impune.