Luis Bertolini explicó porqué renunció como intendente: "Yo no me iba a ir ni preso ni suspendido"

El ex jefe comunal de Plottier explicó el porqué de su renuncia minutos después de dar una conferencia de prensa en la que celebró lo resuelto en la Justicia.

Luis Bertolini saliendo de la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén tras concoer que no irá a prisión domiciliaria.

El ex intendente de Plottier, Luis Bertolini , contó porqué decidió renunciar a su cargo luego de que la justicia no admitió la prisión domiciliaria que pedía la Fiscalía y los concejales decidieron suspenderlo.

A quince días de aquella fatídica jornada en la que muchos vecinos de Plottier siguieron de cerca qué es lo que pasaba con el jefe comunal, Bertolini brindó una entrevista en el programa de streaming "No la ven" donde dio detalles de lo sucedido.

"Yo no me iba a ir preso, ni suspendido", explicó el ex intendente a los periodistas que le pidieron una explicación de su renuncia.

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Bertolini dijo que "todos" esperaban verlo salir del los tribunales "con la tobillera" y que aunque en ese momento él se sintió de alguna manera triunfador, los concejales decidieron suspenderlo aplicando de mal manera la carta orgánica.

El ex jefe comunal insistió en que su suspensión no estuvo bien porque en realidad su situación judicial no implica que él sea culpable de ningún delito, sino que solamente es una investigación por seis meses de su accionar.

"El artículo no permite que me suspendan, la propia jueza lo dijo, a pregunta de mi abogado que la formulación de cargos solo implica una investigación. Yo no tengo cargos, las formulaciones penales me las sacaron porque se dieron cuenta que no tenían pruebas. La jueza que fue muy criteriosa, que se tomó 4 días para definir, me imagino los llamados que habrá tenido, no aprobó el pedido de prisión domiciliaria", describió.

Suspensión

Para poder retractar esa suspensión Bertolini dijo que debería pelearlo ante al Corte Suprema, batalla que no quiso dar, pero que lo impulsó a definir su renuncia por respeto a los vecinos y vecinas que lo habían votado.

"Ellos esperaban que yo me tomara vacaciones y entonces iba a seguir cobrando mi salario como intendente pero no lo iba a ser más y eso me pareció que era una falta de respeto a los vecinos que me eligieron por cuatro años", explicó.

Juicio Bertolini (8) Maria Isabel Sanchez

Bertolini insistió en que lo suspendieron por una "mala interpretación" de la Carta Orgánica y que por eso decidió renunciar. "Yo no me voy a dejar suspender, no me voy ni con la tobillera ni suspendido", repitió.

"Se creen que es fácil sentarse en mi lugar, siéntense", convocó en referencia a su reemplazante, Malena Resa. Bertolini contó además que fue su esposa la que llamó a su gabinete para anunciarles su decisión. "Cómo voy a permitir que me suspendan entre gallos y media noches. Todo esto estaba preparado desde hace meses", denunció.

Incluso, dijo que antes de que se efectuara su renuncia ya se había enterado que "ya tenían definidos los nuevos funcionarios". "Acá en Plottier todo se sabe yo me enteré hasta quien era el cerrajero que iban a contratar para que rompa la cerradura de mi despacho", aseguró.

Aniversario de Plottier - Bertolini (20) Claudio Espinoza

El ex jefe comunal dijo además que Resa y los concejales lo trataron con "falta de respeto". Contó que ninguno se presentó en el acto por Malvinas y que también lo ningunearon en otros actos.

"Yo insisto en que para mi debería haber sido Claudia Namuncurá la presidenta del Concejo Deliberante, a pesar de que ahora ella anda hablando pestes de mi", afirmó.

Además, Bertolini confesó que está viviendo "días rarísimos". "Es muy difícil bajarse del rol, y no lo digo desde el ego, sino desde la preocupación. Veo un pozo y no puedo hacer nada, ahora me puedo quejar yo con las autoridades", compartió.

"Nunca tuve conversación con el gobernador -Rolando Figueroa-, solo en diciembre con un intermediario que cooperó para que hablemos, el gobernador me hizo un planteo y yo adopté una medida que fue de resistir", contó.