Malena Resa: "Vamos a trabajar para transparentar el Municipio de Plottier"

La intendenta de Plottier, quien reemplazó a Luis Bertolini tras su renuncia, adelantó que encontraron "deudas importantes" y que empezaron las auditorias.

Malena Resa, la flamante intendenta de Plottier , que reemplazó a Luis Bertolini tras su renuncia, tuvo este lunes su primer día hábil al frente del Municipio. Aseguró que buscará "transparentar" las cuentas y dijo que su principal objetivo será mejorar los servicios públicos para los vecinos.

Desde las primeras horas de la mañana, Resa llegó al Municipio con sus funcionarios. El primer desafío fue legalizar la firma del nuevo subsecretario de Hacienda en el banco para poder abonar los salarios de los empleados municipales.

Si bien el viernes pasado la jefa comunal había dicho que Juan Carlos Pintado iba a ocupar ese lugar, este lunes confirmó a LM Neuquén que el subsecretario de Hacienda es Esteban Junca, un contador quien hasta hace poco se desempeñaba en el sector de Personería Jurídica de la provincia. Igualmente ambos se sumaron a su gabinete y trabajarán en conjunto para transparentar las cuentas municipales.

ON - Malena Resa (13) Malena Resa junto a su gabinete. Omar Novoa

La jefa comunal destacó a Junca y dijo que es una persona "super transparente y muy honesta", además de "conocer el territorio".

"Ya hicimos los cambios de firma y estamos a la espera que el banco pueda procesar esa operación para pagar los salarios", confirmó la intendenta quien dijo además que eso sucederá en las próximas horas.

Por otra parte, este lunes todos los funcionarios del gabinete de Bertolini presentaron su renuncia. Algunos de ellos son empleados municipales por lo que confirmó que se tomarán licencias y luego serán reubicados. Para comenzar su gestión, Resa conversó este lunes con algunos funcionarios salientes y finalmente acompañó a sus flamantes secretarios a reunirse con los empleados de cada área.

Con respecto a Servicios Públicos, Resa aseguró que durante el fin de semana el servicio de recolección de basura e incluso el camión regador funcionaron con normalidad por lo que agradeció al personal que se puso de inmediato a disposición.

"Tuvimos muchos contactos de vecinos y vecinas de distintos barrios que nos confirmaron el paso del recolector de basura el día sábado y también el camión regador", destacó.

Un municipio con deudas

Tras las primeras horas de gestión, la jefa comunal informó que se enteraron de "deudas importantes" que tienen que empezar a responder.

ON - Malena Resa (15) Omar Novoa

Dijo que detectaron deudas en nafta, transporte y seguros de los empleados municipales. Deudas del mes que empieza pero también de meses atrasados.

"Estamos haciendo un diagnostico, una evaluación para ver los números y empezar a tomar decisiones", afirmó la jefa comunal, quien hasta la semana pasada presidió el Concejo Deliberante.

Resa destacó que "no" van a dar ningún paso hasta que no sepan bien los números de las arcas municipales. "Ya recibimos los fondos de la coparticipación provincial", aclaró.

"Vamos a relevar y trabajar para transparentar las cuentas del Municipio de Plottier y poder hacer todo lo que se pueda", lanzó la jefa comunal.

Igualmente, la intendenta consideró que no es momento de hacer promesas, sino de poder avanzar con las auditorias para luego avanzar en poder mejorar todos los servicios públicos como el de recolección de residuos y el mantenimiento de calles.

Gabinete

Dentro de los flamantes secretarios designados por Resa hay uno que ya había estado en el Municipio. El que volvió es Luis Callejas, quien había estado a cargo de Medio Ambiente en la gestión de Andrés Peressini, el jueves pasado fue designado como secretario de Gobierno y Ciudadanía.

ON - Malena Resa (9) Omar Novoa

Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, después de haber trabajado en Medio Ambiente municipal y en el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), pasó a ser parte de la subsecretaria de Cambio Climático de la Provincia.

Callejas contó que no le costó nada a Resa sumarlo a su gestión ya que la actividad municipal es algo que lo apasiona, además de asegurar que "la situación lo amerita".

A cargo de la secretaría de Desarrollo Social asumió Sergio Martínez. Se trata de un técnico superior en Educación Social, con varias diplomaturas en derecho de las niñeces, adolescencias y juventudes. "Siempre fue esa mi área de trabajo y me capacité para eso", destacó el nuevo secretario.

Martínez viene de trabajar en el ministerio de Niñez y Juventud de la Provincia, es empleado de planta y hace 10 años que es vecino de China Muerta.

Una de las áreas más sensibles del Municipio y en donde todos los vecinos y vecinas ponen los ojos es la de Servicios Públicos. A cargo de esa secretaría fue designado Hugo Tapia.

Resa lo describió como una persona de su extrema confianza, y que hace muchos años viene pensando en lo que se puede aportar a la ciudad. Nacido y criado en Plottier, es técnico en Seguridad e Higiene, trabajó en el Municipio hace muchos años durante la gestión de Pilar Gómez y luego saltó al sector privado donde permaneció hasta esta convocatoria.

El cuarto secretario designado por Resa es Jorge López, quien estará a cargo de la secretaría de Obras. Empleado municipal, a punto de jubilarse con muchos años de servicio en en área que ahora le tocará dirigir.

Arquitecto de profesión, y según lo describió la intendenta "recto y transparente". La noticia de la renuncia de Bertolini y la sunción de Resa lo tomó por sorpresa de viaje de vacaciones por lo que aún no pudo asumir, pero lo hará en las próximas horas.