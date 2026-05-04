Choque entre una moto y un taxi frente al hospital de Centenario: un policía resultó herido

El hecho ocurrió frente al hospital Natalio Burd cuando un policía que iba a trabajar en moto chocó contra un taxi que giraba.

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes en Centenario , cuando una motocicleta y un taxi protagonizaron un fuerte impacto sobre la Avenida Libertador, a la altura del Hospital Dr. Natalio Burd.

Según informó Centenario Digital, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana , en un sector clave de circulación, especialmente por la cercanía con el centro de salud. Por causas que se investigan, una motocicleta Honda XTZ de 125 cc colisionó contra el lateral derecho de un taxi Chevrolet Classic.

De acuerdo a los primeros datos, el conductor de la moto es un efectivo policial de 24 años que se dirigía a cumplir funciones en la Comisaría N°52. El joven circulaba en sentido este-oeste por Avenida Libertador cuando, al llegar al acceso a la guardería del hospital, impactó contra el vehículo de alquiler que en ese momento realizaba una maniobra de giro hacia la izquierda. El taxi era conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió golpes y debió ser asistido en el lugar por personal médico. Luego fue trasladado para una mejor evaluación, aunque, según trascendió, no presentaba lesiones de gravedad.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

En tanto, personal de Tránsito de Villa Obrera intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Al conductor del taxi se le solicitó la documentación y se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Finalmente, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados al destacamento de Tránsito ubicado en el puente Centenario–Cinco Saltos, donde quedaron a disposición de la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

Otro accidente este lunes: chocó un auto estacionado y se fugó

Un fuerte accidente de tránsito sacudió las primeras horas del día en pleno centro de Neuquén y dejó como saldo tres vehículos dañados, además de un conductor que se dio a la fuga tras el impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:58 sobre calle Carlos H. Rodríguez, en el tramo comprendido entre Salta y Santiago del Estero, en un horario en el que la ciudad comenzaba a registrar movimiento de vecinos y trabajadores que iniciaban su jornada.

Según informó el medio local Alerta Digital, el siniestro involucró a varios vehículos y generó importantes daños materiales, aunque hasta el momento no trascendieron datos oficiales. La mecánica del choque todavía no fue detallada en profundidad, más allá de los videos que circularon por las redes sociales. Sin embargo, el episodio generó preocupación entre quienes transitan habitualmente por esa zona céntrica.

Choque carlos h

Tras el impacto, el conductor aparentemente responsable del siniestro decidió retirarse del lugar, lo que motivó la intervención de las autoridades para intentar determinar lo ocurrido y dar con el responsable. Este tipo de situaciones no solo complica la reconstrucción del hecho, sino que también puede derivar en sanciones más graves.

Como se puede observar en las imágenes difundidas por el mismo medio, el choque provocó fuertes daños materiales en el auto que recibió el impacto directo, mientras que otros dos recibieron abolladuras más leves.

Según constató LM Neuquén, el auto que sufrió mayores daños aún permanecía estacionado sobre la calle Carlos H. Rodríguez este lunes cerca de las 18.