Borracho al volante con 1.76 de alcohol en sangre: "Estoy consciente y con mis cinco sentidos"

El automovilista circulaba por la Ruta 7 cuando fue interceptado por inspectores de la ANSV. La multa podría ascender a los 7.200.000 de pesos.

Tras el fin de semana un nuevo caso de un automovilista borracho sorprendió a los inspectores mientras realizaban un operativo de alcoholemia en la zona centro de la capital. Esta vez no fue solo el alto nivel de alcohol en sangre, sino también las palabras que dijo la persona alcoholizada.

Fueron las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) quienes informaron sobre esta caso de un conductor de 47 años que fue interceptado en Neuquén durante un operativo de control vehicular mientras circulaba en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 7.

“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas", dijo el automovilista ante los inspectores que lo pararon en el control. La explicación de su situación y del porqué había manejado tras haber tomado bebidas alcohólicas quedó filmada.

ansv alcoholemia

Aunque el hombre intentó explicar la situación, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,76 g/l de alcohol en sangre. “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”, aseguró el automovilista a pesar de la alta graduación que arrojó el detector.

Como consecuencia de esta situación el personal de la ANSV procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, este hombre deberá afrontar una multa que podría alcanzar los 7.200.000 pesos.

Seguridad al volante

"El consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales", recordaron desde la agencia nacional en un comunicado de prensa.

ANSV

Además, indicaron que la ANSV está presente todos los días en las rutas con operativos de rutina y patrullajes preventivos, fundamentales para reducir la siniestralidad en el país y concientizar sobre una conducción responsable.

Días atrás, otro operativo de alcoholemia del 18 de abril dejó datos alarmantes en Centenario. Fueron alrededor de 27 vehículos sometidos a un control de alcoholemia, concluyendo en el secuestro de varios por diversas faltas.

En el control, realizado sobre calle Belgrano entre las 4 y las 7 de la mañana, estuvieron presentes inspectores municipales en conjunto con la Policía de la Comisaría 5ta y Tránsito de Villa Obrera.

alcoholemia centenario (19)

Como resultado, 3 vehículos fueron secuestrados y 2 de ellos por alcoholemia positiva. El caso más alto que se registró en la noche fue de 2,68 de alcohol en sangre y se procedió al secuestro del auto inmediatamente.

Centenario se encuentra en alerta constante por los resultados positivos de alcoholemia y las infracciones de los conductores. Un insólito caso tuvo lugar a mediados de marzo, cuando un alto jefe policial vinculado al área de Seguridad Vial fue sorprendido conduciendo con alcoholemia positiva en un control nocturno tras chocar contra un guardarraíl.

En este último control que realizaron inspectores y personal policial, se detectaron 2 alcoholemias positivas. También se realizaron 12 actas contravencionales, por diferentes faltas. Por otro lado, otra moto fue secuestrada por falta de luces y no contar con seguro.

La alcoholemia más alta fue de un conductor de auto, dando 2,68 y la mínima de un conductor de motocicleta con 0,19 gramos de alcohol en sangre.