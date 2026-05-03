Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros para esta jornada. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este lunes 4 de mayo de 2026 marca un comienzo de semana atravesado por la consolidación de la energía taurina, con foco en la estabilidad, la organización y el avance sostenido en los objetivos personales y laborales.

Con el Sol transitando el signo de Tauro , el clima astral invita a avanzar con paciencia, priorizar la seguridad y sostener procesos a largo plazo. Luego del inicio de mes, muchos signos sentirán la necesidad de ordenar prioridades, estructurar mejor sus rutinas y enfocarse en resultados concretos.

La influencia de la Luna aporta un componente de claridad emocional que permitirá tomar decisiones más equilibradas y mejorar la comunicación en los vínculos. Esta combinación entre firmeza y sensibilidad será clave para encarar la semana con mayor estabilidad.

Los especialistas en astrología coinciden en que este lunes será propicio para retomar proyectos, ordenar finanzas y avanzar con constancia, especialmente en el ámbito laboral y económico.

En este contexto, la recomendación general de los astros es evitar decisiones impulsivas, sostener la disciplina y enfocarse en aquello que genere seguridad y crecimiento sostenido.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del lunes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

La jornada te invita a enfocarte en lo económico y en la estabilidad. Es un buen momento para ordenar recursos y proyectar a corto plazo. En el amor, buscar equilibrio será clave.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

Con el Sol en tu signo, la energía personal se fortalece. Es un buen día para tomar decisiones y avanzar con seguridad. En el amor, tu estabilidad será un punto fuerte.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

El inicio de la semana invita a la introspección. Es un buen momento para analizar antes de actuar. En lo personal, priorizar el descanso mental será importante.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

La jornada favorece los vínculos y el trabajo en equipo. Podrías avanzar en proyectos compartidos. En lo emocional, buscar contención será positivo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

El trabajo puede exigir mayor compromiso. Será importante sostener el esfuerzo y enfocarte en resultados. En el amor, evitar tensiones será clave.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

El lunes favorece la organización y la planificación. Es un buen momento para ordenar tareas y avanzar con claridad. En la salud, priorizar el bienestar será importante.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada pone el foco en los vínculos. Podrían surgir conversaciones importantes. Buscar equilibrio será clave para mantener la armonía.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Tu intuición estará muy activa. Podrías detectar oportunidades o mejorar una situación reciente. En el amor, mantener la calma evitará conflictos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

La energía del día favorece la planificación y la proyección a futuro. Es un buen momento para pensar en nuevos desafíos. En lo personal, el optimismo será clave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El compromiso y la disciplina te permitirán avanzar con firmeza en tus objetivos. Es un buen día para consolidar avances laborales. En el amor, el diálogo será importante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

El hogar y las cuestiones personales serán protagonistas. Es un buen momento para ordenar prioridades. En lo emocional, buscar calma será fundamental.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

La comunicación será central durante la jornada. Podrías avanzar en acuerdos o proyectos a través del diálogo. En lo personal, mantener claridad será clave.