Tragedia en la ruta 51: un joven murió tras chocar de frente contra un camión cerca del Mari Menuco

La víctima manejaba un Ford Focus e impactó contra un camión que transportaba equipamiento petrolero. El tránsito se interrumpió parcialmente.

Un joven de unos 24 años murió este domingo tras protagonizar un choque frontal sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías a la Villa Tenis Club Mari Menuco . El siniestro involucró a un Ford Focus y a un camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero.

Según detalló el sitio Centenario Digital, el auto impactó de frente contra el rodado de mayor porte en un sector de curva con doble línea amarilla. Como consecuencia del choque, el conductor del Ford Focus falleció en el lugar . El vehículo terminó destrozado en tres partes a un costado de la calzada.

En la zona trabajaban efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de Tránsito Villa Obrera. También se aguardaba el arribo de Medicina Legal y de los equipos encargados de realizar las pericias para determinar la mecánica del siniestro.

choque mari menuco

El chofer del camión resultó con golpes, aunque permanecía consciente tras el impacto. El vehículo de carga quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir por completo la circulación en ese tramo de la Ruta 51.

Hasta el momento, la víctima no fue identificada oficialmente, aunque trascendió que tendría domicilio en una localidad de Río Negro.