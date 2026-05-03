El rescate de "Chulengo", un guanaco que se encontraba perdido en la ruta 237

Un guardaparque se encontraba en la búsqueda de un joven guanaco que había visto desorientado cerca de Villa Llanquín, en inmediaciones de la ruta 237.

Un curioso y significativo rescate tuvo lugar este sábado por la noche, cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi realizaron un operativo para asistir en el rescate de un animal silvestre , en inmediaciones de la Ruta Nacional 237 , cerca de Villa Llanquín.

Alrededor de las 23:30 horas, personal fue comisionado para verificar un vehículo que realizaba algunas maniobras sospechosas. El procedimiento de rastrillaje resultó negativo, pero la intervención tomó un giro inesperado.

En la zona enocontraron con un guardaparque de la Seccional La Lipela, quien se encontraba siguiendo el rastro de un joven guanaco, conocido como "Chulengo" , que había sido avistado previamente en estado de desorientación a la altura del kilómetro 1609.

Frente a esta particular situación, rápidamente se coordino un trabajo en conjunto para poder resguardar al animal. De esta forma se inició un arreo controlado a lo largo de varios kilómetros por la vera de la ruta, con el objetivo de evitar que ingresara a la calzada y corriera riesgo su vida o la de terceros.

guanaco desorientado

Luego de varios kilómetros, se logró que el guanaco "Chulengo" quede a resguardo

Al llegar al kilómetro 1606, el operativo concluyo con éxito ya que lograron contener al ejemplar. Luego, el guanaco fue escoltado hasta la Seccional La Lipela, donde quedó bajo resguardo en un corral.

El animal se quedó allí a la espera de las medidas correspondientes para su reinserción en el entorno natural. Esta labor resalta no solo la labor preventiva en rutas, sino también el compromiso con la protección de la fauna silvestre, en una región donde la convivencia entre el tránsito y la vida natural requiere atención constante y acciones coordinadas.

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Un gesto que protege la vida: rescataron a un choique herido sobre la Ruta 40

Efectivos de la Policía de Neuquén rescataron a un choique herido a la vera de la Ruta 40, en un episodio que no solo pone en evidencia la vocación de servicio de los uniformados, sino también la importancia de preservar la fauna autóctona de la región.

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 18, a pocos kilómetros al sur del ingreso a Chorriaca. En ese momento, personal de la Comisaría N° 50 se encontraba realizando tareas vinculadas a la trashumancia que implica el traslado estacional de los chivos entre distintas zonas de pastoreo.

Fue en ese contexto que los efectivos advirtieron la presencia de un ave inmóvil al costado del camino. Al acercarse, constataron que se trataba de un choique.

El animal presentaba una lesión visible: una de sus patas estaba aparentemente fracturada, lo que le impedía moverse y lo dejaba expuesto a múltiples riesgos, desde el ataque de depredadores hasta ser atropellado por vehículos que circulan por la ruta.

Los policías decidieron intervenir con extremo cuidado. De esta forma, lograron resguardar al choique para evitar mayores daños y dieron aviso inmediato a los guardaparques del Área Natural Protegida de Chos Malal, quienes cuentan con la capacitación y los recursos necesarios para este tipo de situaciones.