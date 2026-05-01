Un gesto que protege la vida: rescataron a un choique herido sobre la Ruta 40

Efectivos de la Policía lograron rescatar al animal. Lo salvaron de ser atropellado por un vehículo o de ser comido por otro animal.

En medio de la inmensidad del norte neuquino, donde el paisaje se impone con su aridez y belleza, una escena cotidiana de trabajo se transformó en un gesto que resume el valor de cuidar la vida en todas sus formas. Efectivos de la Policía de Neuquén rescataron a un choique herido a la vera de la Ruta 40 , en un episodio que no solo pone en evidencia la vocación de servicio de los uniformados, sino también la importancia de preservar la fauna autóctona de la región.

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 18, a pocos kilómetros al sur del ingreso a Chorriaca. En ese momento, personal de la Comisaría N° 50 se encontraba realizando tareas vinculadas a la trashumancia que implica el traslado estacional de los chivos entre distintas zonas de pastoreo.

Fue en ese contexto que los efectivos advirtieron la presencia de un ave inmóvil al costado del camino. Al acercarse, constataron que se trataba de un choique .

El animal presentaba una lesión visible: una de sus patas estaba aparentemente fracturada, lo que le impedía moverse y lo dejaba expuesto a múltiples riesgos, desde el ataque de depredadores hasta ser atropellado por vehículos que circulan por la ruta.

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Lejos de ignorar la situación o continuar con su recorrido, los policías decidieron intervenir. Con extremo cuidado, resguardaron al choique para evitar mayores daños y dieron aviso inmediato a los guardaparques del Área Natural Protegida de Chos Malal, quienes cuentan con la capacitación y los recursos necesarios para este tipo de situaciones.

Minutos después, el personal especializado llegó al lugar y se hizo cargo del traslado del animal para su evaluación y atención veterinaria. Aunque no se brindaron detalles sobre su evolución, se espera que el choique pueda recuperarse con los cuidados adecuados.

El rescate se dio en el marco de la orden operacional de trashumancia, una tarea que la Policía neuquina desarrolla de manera periódica para acompañar y asistir a las comunidades rurales durante los desplazamientos de ganado. Este operativo no solo implica cuestiones logísticas y de seguridad, sino también una presencia activa en territorios donde la conexión con la naturaleza es permanente.

Ayuda a un criancero

También en el marco de la trashumancia, personal de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, le prestó ayuda a un criancero.

"Don Hernández estaba con sus animales, como cada día. Cuando los equipos de la secretaría lo encontraron, notaron que su salud requería atención. A partir de ahí, se articuló de manera inmediata el trabajo con otras áreas para poder asistirlo, acompañarlo y resolver una parte fundamental: el resguardo de sus animales, para que pudiera aceptar el traslado y recibir atención médica", informaron a través de las redes sociales de la secretaría.

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En el mismo comunicado, destacaron que "cuidar también es entender, respetar y encontrar la manera", en referencia a la ayuda prestada que sin contar con el resguardo de los animales no se podría haber dado.

"Equipos desplegados en toda la provincia del Neuquén, trabajando con compromiso en cada situación. David Moya, Fabián Castillo, Enrique Antío, Hernán González y Lautaro Moya, algunos de quienes estuvieron en el lugar. Gracias a cada uno por estar", destacaron.