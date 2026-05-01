Inauguraron un nuevo Centro de Salud en Cutral Co.

El espacio fue ampliado y reacondicionado para mejorar la atención sanitaria en el sector sur de la ciudad. Incorpora nuevos servicios y equipamiento.

Este viernes quedó inaugurado el Centro de Salud del barrio Monte Hermoso, en el sector sur de Cutral Co , tras una obra de ampliación y reacondicionamiento que apunta a mejorar la atención primaria y dar respuesta al crecimiento demográfico de la zona.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa , el intendente Ramón Rioseco y el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro , junto a autoridades provinciales, municipales y vecinos del barrio.

El renovado edificio cuenta con una superficie de 105,79 metros cuadrados y suma nuevos consultorios, un área de medicina general, vacunatorio, gabinete odontológico y sector de enfermería. Según se informó, estas mejoras permitirán a los vecinos acceder a más servicios cerca de sus hogares, reducir traslados y recibir una atención más ágil y completa.

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Trabajo conjunto y planificación

Durante la inauguración, el gobernador destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado. “La buena administración municipal que tiene tanto Cutral Co como Plaza Huincul, a nosotros nos permite poder planificar”, señaló.

En esa línea, remarcó que el trabajo conjunto facilita dar respuesta a las necesidades de la comarca. Además, vinculó el fortalecimiento del sistema de salud con otras obras estructurales en el barrio, como la llegada del gas natural.

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Figueroa también adelantó avances en el hospital local y en el proyecto del centro oncológico de Cutral Co, con el objetivo de evitar que los vecinos deban trasladarse a otras ciudades para acceder a tratamientos complejos.

Una obra necesaria para el crecimiento del barrio

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco subrayó que el crecimiento demográfico de Monte Hermoso hacía necesaria la transformación del antiguo puesto sanitario en un centro de salud moderno y funcional.

“Es un gusto seguir colaborando con la salud pública, porque la salud y la educación son fundamentales para el crecimiento de una sociedad y nosotros tenemos que dar respuesta”, expresó. Además, destacó la planificación y el rol del Estado para acompañar a la comunidad, con el objetivo de garantizar que todos los vecinos tengan acceso a la atención que necesitan.

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Rioseco también valoró la incorporación de servicios y obras complementarias en la ciudad, como el avance del Centro Oncológico y la próxima apertura del Centro de Cuidados Paliativos en el barrio Pueblo Nuevo.

Detalles de la obra y autoridades presentes

Los trabajos incluyeron la ampliación y reacondicionamiento del edificio original del puesto sanitario, permitiendo alcanzar una superficie total de 105,79 metros cuadrados. Las nuevas instalaciones cuentan con consultorios, sector de medicina general, vacunatorio, enfermería y gabinete odontológico, en un espacio adecuado para la atención de la comunidad.

La obra fue ejecutada por el municipio con el acompañamiento del Gobierno provincial, que aportó equipamiento y personal para su funcionamiento.

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Del acto participaron también el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el jefe de la Zona Sanitaria V, Daniel Conti; el director del hospital, Gastón Zúñiga; concejales, funcionarios provinciales y municipales, personal de salud, instituciones y vecinos del barrio.

Con esta inauguración, Cutral Co continúa fortaleciendo su red de atención primaria, con el objetivo de consolidar un sistema de salud más accesible y cercano en cada sector de la ciudad.