Figueroa anunció el inicio de la obra del nuevo pabellón de la U22 en Cutral Co

El gobernador destacó la inversión pública en infraestructura que está haciendo la Provincia “a través del esfuerzo de todos los neuquinos”.

El gobernador Rolando Figueroa anunció el inicio de la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención 22 de Cutral Co , que permitirá fortalecer el sistema penitenciario provincial.

La inversión asciende a 11.872 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 365 días corridos.

El gobernador recorrió este martes el predio donde se levantará la obra junto al intendente Ramón Rioseco, la ministra de infraestructura, Tanya Bertoldi, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y otros funcionarios provinciales y municipales.

“Creemos que son inversiones que no se han hecho en toda la historia de la provincia”, afirmó Figueroa y remarcó que el objetivo es dar respuesta a la demanda en materia de seguridad. Además, adelantó que en los próximos días se habilitará el gas en instalaciones de Centenario, lo que permitirá avanzar con traslados y descomprimir el sistema.

Rolando Figueroa Nueva Cárcel Cutral CO (1)

“La inversión pública que está haciendo la provincia del Neuquén, a través del esfuerzo de todos los neuquinos, es muy importante”, reforzó.

El mandatario reconoció que “son inversiones que no se han hecho en toda la historia de la provincia de Neuquén, y lo bueno es que esto se pudo realizar gracias a la emergencia carcelaria que se determinó a través de una ley provincial”.

Cómo será el nuevo pabellón

El nuevo edificio tendrá una superficie cubierta de 3.068 metros cuadrados en su primera etapa y estará destinado a alojar internos. Incluirá 27 celdas con 12 en planta baja y 14 en planta alta, más una celda de aislamiento. También se ejecutarán siete garitas de vigilancia y un sistema de cerramiento perimetral de entre cuatro y seis metros de altura.

Por su parte, la ministra Bertoldi informó que el objetivo es que esté finalizado en abril del próximo año y adelantó una segunda etapa que sumará otros 3 mil metros cuadrados.

Rolando Figueroa Nueva Cárcel Cutral CO (2)

“En esta primera etapa son 3078 metros cuadrados, un sistema de premoldeados que nos permite agilizar la urgencia en la que la provincia se encuentra respecto al sistema carcelario”, detalló.

El intendente Ramón Rioseco, subrayó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia y advirtió que “hay que invertir mucho en infraestructura para darle contención, para dar para que podamos dar respuesta a la comunidad respecto de la seguridad”.

El proyecto se desarrollará dentro del predio actual de la U22, en el parque industrial de la ciudad, y contempla una implantación independiente que permitirá futuras ampliaciones sin afectar el funcionamiento del establecimiento. El acceso se mantendrá por la entrada principal existente, con circulación diferenciada para optimizar la operatividad interna.

Rolando Figueroa Nueva Cárcel Cutral CO (3)

La obra está incluida en el Plan Plurianual de Infraestructura que impulsa la provincia para modernizar el sistema de seguridad, que incluye ampliaciones edilicias, incorporación de tecnología y mejoras en unidades penitenciarias y dependencias policiales.