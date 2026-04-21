De Cristina Fernández a Javier Milei: los encuentros del papa Francisco con los presidentes argentinos

Bergoglio recibió a mandatarios de distintos signos políticos. Un repaso por esas audiencias y otros encuentros con líderes mundiales controversiales.

El Papa Francisco y el presidente Javier Milei durante una reunión en el Vaticano. Foto: EFE.

A lo largo de sus 12 años de pontificado, el papa Francisco I desarrolló una agenda diplomática activa que incluyó audiencias con jefes de Estado de todo el mundo.

En el caso argentino, recibió en el Vaticano a los tres presidentes que ejercieron durante su papado: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei.

Los encuentros se produjeron en contextos políticos distintos y mostraron matices en el vínculo entre la Santa Sede y la Argentina.

Cristina Kirchner: múltiples encuentros y agenda bilateral

Antes de convertirse en Papa, Jorge Bergoglio mantuvo una relación tensa con el kirchnerismo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Como arzobispo de Buenos Aires y luego cardenal, tuvo diferencias públicas con el oficialismo en temas como la pobreza, la situación social y, especialmente, el debate por la ley de matrimonio igualitario en 2010, donde la Iglesia tuvo una postura crítica.

Ese vínculo estuvo marcado por cruces indirectos, cuestionamientos desde sectores del Gobierno y una relación institucional distante entre la Casa Rosada y el Arzobispado porteño. Incluso, durante esos años no se registraron encuentros formales entre Bergoglio y Néstor Kirchner, y el vínculo con Cristina Fernández fue limitado y protocolar.

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El escenario cambió tras su elección como Papa en marzo de 2013. Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras mandatarias en viajar al Vaticano para saludarlo, en una audiencia que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación. Entre 2013 y 2015 mantuvieron varios encuentros, tanto en Roma como en otros países, en los que se abordaron temas de agenda bilateral, sociales y regionales.

Las audiencias incluyeron reuniones privadas, participación en actividades oficiales y gestos simbólicos que reflejaron una relación más fluida en comparación con la etapa previa. En ese período se consolidó un vínculo institucional frecuente entre el Vaticano y el Gobierno argentino.

Mauricio Macri: encuentros formales y una relación distante

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el vínculo con el Papa se desarrolló en un marco más acotado y con menor frecuencia de encuentros. La primera audiencia oficial se realizó en febrero de 2016 en el Vaticano y tuvo una duración breve en comparación con otras reuniones papales, lo que fue interpretado en su momento como una señal de distancia en el vínculo.

A lo largo de su mandato, Macri volvió a coincidir con Francisco en actividades oficiales y eventos internacionales, aunque sin una dinámica de encuentros frecuentes. En ese período también se registraron diferencias indirectas en torno a temas sociales y económicos, con intervenciones del Papa sobre pobreza, exclusión y situación laboral que fueron leídas en clave de contexto argentino.

Macri visiitó al Papa Francisco En aquel encuentro se destacó el gesto adusto de Francisco ante las cámaras para la foto con Macri y su -por entonces- esposa Juliana Awada.

El vínculo se mantuvo dentro de los canales diplomáticos formales, sin rupturas institucionales, pero sin la cercanía que había caracterizado la relación con la gestión anterior.

Alberto Fernández: continuidad institucional y visitas oficiales

Durante la gestión de Alberto Fernández, el vínculo se mantuvo dentro de los canales institucionales habituales. El presidente visitó al Papa en el Vaticano en enero de 2020, en una audiencia oficial donde se trataron temas vinculados a la situación económica argentina, la deuda externa y la agenda social.

Papa. Alberto Fernández.jpg Alberto Fernández y su hijo fueron recibidos este lunes en el Vaticano por el Papa Francisco. Foto: Google.

En ese período también se registraron contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19, con intercambios sobre la necesidad de cooperación internacional. En paralelo, hubo un gesto personal que tuvo repercusión pública: el presidente decidió nombrar a su hijo recién nacido con el nombre Francisco, en referencia al pontífice.

Javier Milei y el perdón

El vínculo con Javier Milei tuvo un inicio marcado por declaraciones críticas. Antes de asumir la presidencia, Milei había calificado al Papa como “el maligno en la Tierra”, en el marco de cuestionamientos ideológicos vinculados a posiciones sociales y económicas del pontífice.

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Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9 — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Tras su llegada al Gobierno, el presidente viajó a Roma y mantuvo una audiencia con Francisco en febrero de 2024, en el contexto de la canonización de Mama Antula. El encuentro marcó un cambio hacia una relación institucional y se desarrolló bajo el protocolo habitual del Vaticano, con una reunión privada y el intercambio de obsequios.

Luego de la audiencia, Milei destacó el carácter del encuentro, al que definió como cordial y valoró el recibimiento de Francisco.

"Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre", publicó el presidente argentino este martes, a un año de la partida del líder religioso. Ante los cuestionamientos de algunos usuarios sobre sus dichos previos sobre el Papa, Milei replicó: "En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande. 'No te calentés, todos hacemos boludeces de chico'".

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CIAO! — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Otros dirigentes argentinos y líderes mundiales

Además de los presidentes, Francisco recibió a distintos dirigentes argentinos, entre ellos el exministro de Economía Sergio Massa, el dirigente social Juan Grabois, con quien mantenía un vínculo fluido y referentes sindicales como Hugo Moyano. También mantuvo encuentros con gobernadores y legisladores en el marco de visitas oficiales o actividades impulsadas por el Vaticano.

El Papa Francisco recibe a Donald Trump en el Vaticano

La agenda internacional del Papa incluyó reuniones con líderes atravesados por conflictos o controversias. Entre ellos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien recibió en el Vaticano en varias oportunidades, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una audiencia realizada en 2017 durante su primera gestión.

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También mantuvo encuentros con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoan, con el líder chino Xi Jinping en el marco del acuerdo sobre obispos, y con dirigentes de América Latina como Nicolás Maduro y Evo Morales.

Estas audiencias se dieron en el marco de la diplomacia vaticana, que promueve el diálogo con gobiernos de distintos perfiles políticos, incluidos aquellos en contextos de conflicto o cuestionamiento internacional.