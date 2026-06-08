Aguinaldo para estatales de Neuquén: qué dijo Rolando Figueroa sobre la fecha de pago

El gobernador, durante el agasajo por el Día del Periodista, dio a conocer la fecha en que se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El gobernador Rolando Figueroa confirmó, este lunes, que los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén recibirán en junio el pago del medio aguinaldo , o la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Los trabajadores públicos recibieron su salario en los últimos días de mayo, pero esperan la cuota del pago complementario que tradicionalmente se suele depositar en sus cuentas bancarias durante junio.

En el marco de una rueda de prensa por el Día del Periodista , realizada este lunes al mediodía en Casa de Gobierno, Figueroa confirmó que el pago del aguinaldo se concretará en "la última semana del mes de junio". Y sostuvo que "en general intentamos que sea viernes, en la previa del fin de semana".

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Desde que inició la gestión se concretó un importante cambio. Antes se había implementado un cronograma en el que cada sector cobraba en una fecha distinta.

Pero esto se modificó y, ahora, todos los estatales (personal de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y los agentes del Consejo Provincial de Educación) cobran el mismo día sus sueldos, que se depositan en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del aguinaldo está determinado por ley. Cada cuota del SAC equivale al 50% del salario mensual más alto que el trabajador haya recibido durante el semestre. En el caso del pago de junio, se toma como referencia el sueldo más alto del período comprendido entre enero y junio del mismo año.

Para establecer el aguinaldo, se toma en cuenta el salario bruto y no el neto. Es decir, se considera el total de los salarios, horas extras, comisiones y otros pagos recibidos durante el semestre, sin aplicar las deducciones del seguro social o impuestos. En tanto, se excluyen los conceptos no remunerativos, premios, indemnizaciones ni cobros de dinero excepcionales.

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Si un trabajador obtuvo diferentes niveles salariales en los seis meses iniciales del año, la empresa debe identificar cuál fue la mayor remuneración mensual bruta, sin contar horas extras, viáticos u otros pagos no remunerativos, y calcular la mitad de ese monto.

Y si un empleado trabajó menos de seis meses, se debe pagar un proporcional. La fórmula establece que se debe dividir el sueldo por doce meses y luego multiplicar por la cantidad de meses efectivamente trabajados dentro del semestre.

Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo del cálculo es el mismo: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta de los primeros seis meses del año. Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el índice de inflación, se da por hecho que la más alta será la de junio.