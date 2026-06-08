Investigan un intento de rapto a una adolescente en Centenario

Denunció que la quisieron arrastrar a una construcción abandonada a la salida de la escuela. La casa está en una chacra en la que ya se se han registrado otros problemas.

Un grave episodio ocurrido en Centenario generó preocupación entre los vecinos de la ciudad. Una adolescente denunció que un hombre intentó llevarla por la fuerza hacia una vivienda abandonada ubicada en la esquina de Belgrano e Ingeniero Ballester, en el Casco Viejo. El hecho ocurrió este viernes en horas del mediodía. La casa abandonada es parte de una chacra que ya ha dado problemas.

La joven, alumna del CPEM 1, logró resistirse y escapar del lugar. Tras zafarse de quien la habría sujetado, corrió por calle Belgrano en dirección a la Escuela 109. Afortunadamente, no sufrió heridas durante el incidente.

La familia de la menor realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Quinta para que se investiguen las circunstancias del hecho y se determine la identidad de las personas involucradas. Según información publicada por Centenario Digital, efectivos policiales se hicieron presentes en la vivienda señalada y realizaron una inspección en el inmueble, aunque no encontraron personas en el interior.

CPEM 1 Centenario

El relato de la adolescente habría indicado además que había otros hombres en el sector al momento del episodio. Según trascendió, uno de ellos fue quien la tomó del brazo antes de que pudiera escapar.

El drama de una casa abandonada en el limbo

En paralelo, volvió a quedar bajo la lupa el estado de la propiedad donde habría ocurrido el hecho. Según indicó Claudio Pistagnesi, director del Consejo de Seguridad de Centenario, el municipio intimó al propietario para que autorice la demolición del inmueble debido a las condiciones en las que se encuentra.

Pistagnesi comentó que la construcción abandonada es parte de una chacra grande. "Esta propiedad se estuvo usando hasta hace unos años, pero ya no y han abierto las puertas", dijo a LM Neuquén.

Meses atrás la Policía había desalojado de una vivienda en el mismo predio a personas en situación de calle que utilizaban la vivienda como refugio. Durante ese desalojo, hubo demorados. Tiempo después, esa vivienda fue demolida. Además, según publica Centenario Digital, también se detectaron conexiones irregulares al servicio eléctrico.

imagen En azul, el CPEM 1; en rojo, la chacra en desuso; en amarillo, la vivienda abandonada.

Respecto de la situación del inmueble, trascendió que su propietario atraviesa un delicado cuadro de salud, que imposibilita avanzar con su demolición. Mientras tanto, se aguardaba conocer si familiares asumirán la responsabilidad sobre los terrenos, que permanecen abandonados y son considerados un factor de riesgo debido a la gran cantidad de estudiantes que circulan diariamente por la zona rumbo a establecimientos educativos cercanos.

Pistagnesi afirmó que hace tiempo que se están buscando vías alternativas para resolver la problemática de esa construcción abandonada, "pero sin el consentimiento del propietario es muy difícil". Además, afirmó que se comunicó con un allegado al titular para que la puerta de la vivienda esté blindada a más tardar para este martes.

Aproximadamente siete cuadras de esa calle son consideradas por la municipalidad un "corredor escolar seguro" en el que se han mejorado la iluminación y la seguridad de manera generalizada. En esas cuadras hay cuatro establecimientos educativos: el CPEM 1, el CPEM 87, la escuela primaria 109 y el IFD n° 9. Sin embargo, argumentan que ese sector no termina de ser suficientemente seguro si esa construcción no está despejada, iluminada o con el correcto cercado.