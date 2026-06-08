El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la cantidad de personas investigadas y la prueba que aún falta analizar. La pesquisa seguirá hasta octubre.

Lo atacaron entre varios hasta matarlo en Centenario: la Justicia la declaró causa compleja y extendió la investigación

Un hombre fue atacado en plena calle, golpeado y herido con un arma blanca hasta morir. Por ese crimen hay cinco personas imputadas y la investigación todavía tiene medidas clave pendientes. La Justicia declaró compleja la causa y resolvió extender los plazos para que la fiscalía pueda avanzar con nuevas pericias.

La decisión se tomó este lunes durante una audiencia en la que la fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega pidieron más tiempo para completar la investigación por el homicidio de Adán Isla, ocurrido en Centenario. El juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar al planteo y prorrogó el plazo hasta el 10 de octubre.

El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la cantidad de personas investigadas, la prueba que aún falta analizar y la necesidad de precisar qué rol habría cumplido cada uno de los imputados en el ataque. Para la acusación, todavía quedan medidas importantes para reconstruir con mayor detalle cómo se organizó y concretó la agresión.

Entre las diligencias que restan realizar, la fiscalía mencionó pericias sobre prendas secuestradas, extracción y análisis de información de teléfonos celulares, estudios sobre registros fílmicos y pericias psicológicas.

Esas medidas son consideradas centrales para avanzar sobre la participación atribuida a cada una de las personas acusadas. También permitirán ordenar el material reunido hasta el momento y completar la investigación antes de definir los próximos pasos judiciales.

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Durante la audiencia, Juárez y Jávega también solicitaron que se extendieran las medidas cautelares que ya venían cumpliendo los imputados. El juez aceptó el pedido y prorrogó por cuatro meses las prisiones preventivas de K.G.W., A.E.M. y E.M.F.

En el caso de P.Y.R. y W.A.U., se mantuvieron las detenciones domiciliarias, ambas bajo monitoreo con dispositivos electrónicos.

La fiscalía se opuso a una domiciliaria

Uno de los puntos discutidos fue la situación de E.M.F. La defensa había pedido que dejara de cumplir prisión preventiva y pasara a una detención domiciliaria, pero la fiscalía rechazó esa posibilidad.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que, durante una medida anterior, se habían registrado situaciones incompatibles con el cumplimiento adecuado de una domiciliaria. Además, señalaron que el nuevo domicilio propuesto no ofrecía condiciones suficientes para reducir los riesgos procesales.

La querella particular, que interviene en representación de la familia de la víctima, acompañó el pedido de la fiscalía.

Finalmente, el juez Giorgetti mantuvo la prisión preventiva de E.M.F. y prorrogó todas las medidas cautelares solicitadas por las partes acusadoras.

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El crimen que investiga la Justicia

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025, cerca de las 20:30, en Centenario. Adán Isla se encontraba afuera de una vivienda junto a otras personas cuando se produjo una discusión vinculada a una acusación previa por un presunto abuso sexual.

De acuerdo con la investigación, después de ese primer conflicto, P.Y.R. y W.A.U. habrían mantenido comunicaciones telefónicas y por mensajería con K.G.W., A.E.M. y E.M.F., quienes luego se dirigieron al lugar.

La fiscalía sostiene que los cinco imputados localizaron a la víctima en la vía pública y la atacaron en conjunto. En medio de esa agresión, Isla recibió múltiples golpes y heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.

De qué están acusados

K.G.W., A.E.M., E.M.F. y P.Y.R. están acusados por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautores.

A W.A.U. se le atribuye el mismo delito, aunque en carácter de partícipe necesario.

Con la causa declarada compleja, la fiscalía tendrá plazo hasta el 10 de octubre para concluir la investigación preparatoria. Mientras tanto, las cinco personas imputadas seguirán detenidas bajo las medidas cautelares fijadas por la Justicia.