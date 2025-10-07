Asesinato a puñaladas en Centenario: una persona fue detenida pero investigan un crimen grupal

Hay otros tres demorados y se realizó un allanamiento en una vivienda. Los investigadores apuntan a un ataque grupal, por declaraciones de testigos.

La Policía del Neuquén avanza en la investigación por el asesinato de Mauricio Adán Isla , de 27 años, ocurrido durante la madrugada del domingo en la peatonal 4 de Centenario. Hasta el momento hay una persona detenida y tres demorados, pero la investigación continúa en busca de más responsables bajo la hipótesis de que se trató de un ataque grupal.

El joven fue herido con al menos dos puntazos en el abdomen durante una pelea y murió horas más tarde en el Hospital Castro Rendón. De acuerdo con los primeros informes, tras ser atacado Isla corrió hasta la esquina de Nicaragua y Panamá , donde se desplomó.

Testigos declararon que el joven alcanzó a decir sus datos personales antes de ser asistido por personal policial y médicos del Hospital Natalio Burd, que dispusieron su traslado de urgencia a la capital neuquina. Finalmente, en el hospital Castro Rendón se determinó que el daño fue irreversible y murió .

terapia intensiva hospital castro rendon

Luego del hecho de sangre, el sector de la Peatonal 4, ubicado entre las calles Nicaragua y Panamá, permaneció cercado durante varias horas. Vecinos relataron que escucharon una fuerte discusión antes de los gritos de auxilio, y que el ambiente en la zona fue de confusión y miedo. “Primero pensamos que era una pelea más, pero después vimos correr a un chico herido”, contó una residente del barrio.

Cómo continúa la investigación por el asesinato en Centenario

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, con intervención de las áreas técnicas y operativas de la Policía provincial. Por testimonios que se recolectaron habría varias personas involucradas en el crimen.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 52 junto con la División Criminalística, que halló manchas de sangre y otros elementos de interés a pocos metros de una sucursal del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Las tareas fueron supervisadas por los comisarios Luis Aguirre y Guillermo Franconi.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Simón Juárez del Departamento de Seguridad Personal indicó que las primeras diligencias permitieron establecer que la pelea se habría iniciado en una vivienda cercana, por lo que se realizó un allanamiento donde cuatro hombres fueron demorados y una persona está en calidad de detenido.

centenario asesinato apuñalado (2)

En tanto, indicó que se descartó que el hecho esté vinculado a disputas por venta de drogas o pelea por el territorio, y apuntan a una disputa familiar.

Qué sucedió las horas antes del asesinato

Gracias al trabajo del personal de turno de la División Homicidios se pudo determinar que la víctima del asesinato tenía una orden de restricción en su contra y pudieron establecer que se quiso acercar a las personas que lo habían denunciado.

"En el abordaje se determina que anteriormente había surgido un incidente a las 21.30 en un domicilio de la Peatonal 4 por el cual se había convocado a efectivos de la Comisaría 52", indicó Juárez y agregó que cuando el personal arribó Mauricio Adán Isla ya se había retirado.

"El personal se había hecho presente en cercanías del Banco Provincia de Neuquén, donde la víctima se acerca al domicilio donde había unas personas que habían hecho una denuncia previa y tenían una orden de restricción por un delito instancia privada en perjuicio de un familiar", precisó.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

De esta manera, este primer acercamiento se "produce un desorden", llaman a la policía e Isla se retira. Pero luego, regresa a la medianoche al mismo lugar, "se produce una riña y ahí se producen esas lesiones".

A través de las entrevistas realizadas, el fiscal del caso solicitó allanamientos en varios domicilios y lograron demorar a cuatro personas, una en calidad de detenida. Según el comisario, el detenido no es familiar directo de la víctima, sino de la personas que tenía una restricción en su contra.

En tanto, hay 200 metros desde el lugar donde comienza el goteo de sangre hasta donde el apuñalado quedó tendido en el piso.

Aunque no se encontró aún el arma blanca utilizada en el ataque, los investigadores recolectaron varios testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos con las palabras “violín” y “violador”, y vieron a varias personas —al menos cuatro hombres y una mujer— escapar de la zona pasada la medianoche.

En redes sociales, amigos y vecinos recordaron al joven, quien solía hacer malabares en semáforos y esquinas del barrio Sarmiento y era reconocido por su presencia en los accesos al cementerio de la Ruta 7. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida y pedidos de justicia para el joven, quien era muy querido en su entorno y, según allegados, “no tenía problemas con nadie”.