Llevaron a un nene muerto al hospital y descubrieron que lo asfixiaron: la brutal confesión

La muerte de Sebastián Emanuel Yafrate , un nene de apenas cuatro años, conmocionó a todos. El pequeño llegó sin vida al Hospital Mariano y Luciano de la Vega , donde los médicos detectaron lesiones compatibles con maltrato físico . La brutalidad del caso llevó a una rápida intervención policial y judicial.

Según fuentes del caso, el niño fue llevado al hospital por su madre, Florencia Yafrate , de 25 años, y por su pareja, Cristian Deivy Torrico Mendoza , un hombre de 30 años de nacionalidad boliviana.

Los médicos que atendieron al menor advirtieron de inmediato las señales de violencia y dieron aviso a la policía de la localidad bonaerense de Moreno , por lo que comenzó una investigación urgente.

El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Bornia, quien ordenó la intervención de la Policía Científica y la autopsia correspondiente para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

La confesión que confirmó las sospechas

Durante las primeras horas de investigación, lis efectivos policiales notaron contradicciones entre los testimonios de la madre y el padrastro. Ante la presión de las pruebas y los interrogatorios, Torrico Mendoza confesó haber asfixiado al niño, lo que derivó en su inmediata detención.

moreno2 El hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde internaron al nene.

Fuentes policiales confirmaron que el acusado admitió el crimen sin ofrecer resistencia, relatando los hechos con frialdad. Por orden del fiscal, quedó detenido bajo la acusación de “homicidio agravado”, delito que podría llevarle una pena de prisión perpetua.

La madre del niño, en tanto, permanece a disposición de la Justicia y deberá ampliar su declaración en los próximos días. Según su testimonio inicial, su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, pero ella no habría dimensionado la gravedad de la situación.

El fiscal Federico Soñora señaló que el acusado tenía celos del nene, que ya le había pegado en otras oportunidades y sospecha que lo mató para hacer sufrir a su mamá, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Sospechas de omisión y posibles negligencias

Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de los episodios de violencia que precedieron al crimen. Testigos del barrio aseguraron que el pequeño había sido visto con lesiones días antes de su muerte. Estas versiones refuerzan la hipótesis de que existieron señales previas que no fueron atendidas por el entorno familiar ni por organismos de protección infantil.

El fiscal Bornia solicitó que se analicen comunicaciones y antecedentes para determinar si hubo denuncias previas o intervenciones institucionales. También se busca establecer si el jardín al que asistía Sebastián había advertido sobre los signos de maltrato.

La autopsia al cuerpo de Sebastián confirmó la sospecha: fue asfixiado. Todo se desencadenó cuando la madre del nene estaba trabajando y Torrico Mendoza quedó a su cuidado. Cuando lo llevó al hospital dijo que lo había encontrado desmayado. Los médicos intentaron reanimar al niño, pero no pudieron salvarle la vida.

Los médicos dudaron de la versión que dio el hombre, por eso los investigadores comenzaron a tomar testimoniales a todo el entorno. “Por los dichos de la mamá y de la abuela del nene se terminó cerrando el perfil: era violento con el niño, pero además era celoso del vínculo que su pareja tenía con el chiquito”, expresaron desde el seno de la investigación los primeros indicios que llevarían a la confirmación del horror.

Y agregaron: “Cuando empezó a no cerrar la versión que Torrico Mendoza le había dado a los médicos y se lo confrontó, terminó admitiendo que lo asfixió”. La autopsia confirmó las sospechas al determinar que había sufrido una muerte traumática y cuál había sido la mecánica de muerte.