Uno de los abogados de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei: de qué lo acusa

Gregorio Dalbón presentó una denuncia en las últimas horas, tras las declaraciones que dio el Presidente en un programa de televisión.

La acusación se centra en un presunto delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal,

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei , luego de que el jefe de Estado reconociera públicamente, durante un programa de televisión, que fue él quien “decidió que vaya presa” la ex presidenta.

La acusación se centra en un presunto delito de abuso de autoridad , previsto en el artículo 248 del Código Penal , que contempla prisión e inhabilitación para todo funcionario público que dicte resoluciones contrarias a la Constitución o a la ley .

Dalbón sostuvo en sus redes sociales que la declaración del Presidente no constituye una opinión política, sino la admisión de un acto ilegal que vulnera la independencia del Poder Judicial y la Constitución Nacional. “Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, argumentó. La denuncia no solo busca sancionar un presunto delito, sino también defender la división de poderes y el Estado de Derecho .

Reconocimiento público de un acto controvertido

Según Dalbón, la confesión de Milei pone en evidencia que cualquier sentencia dictada contra Cristina Kirchner podría haber sido influida por el Ejecutivo, comprometiendo la validez de las pruebas y de la decisión judicial. “Si un presidente reconoce haber intervenido en un proceso judicial, será evidente la ilegitimidad de la sentencia dictada a la persona condenada”, explicó el abogado.

Cristina Kirchner Gregorio Dalbón.jpg El abogado junto a la ex presidenta.

El letrado agregó que este reconocimiento público confirma que el lawfare existió y que la persecución contra la ex mandataria fue de carácter político. Además, señaló que la declaración de Milei evidencia una violación del debido proceso y de la garantía de defensa en juicio, al admitir que la prisión de Cristina Kirchner se dio bajo una influencia externa al Poder Judicial.

Dalbón remarcó que estas circunstancias son suficientes para considerar la apertura de un juicio político contra el Presidente, al mostrar que el Ejecutivo asumió un rol que corresponde únicamente a la Justicia. “Confesó que la Justicia no es independiente y que la prisión de Cristina fue política. Lo que demuestra es que el poder ejecutivo y el judicial actuaron de manera conjunta”, subrayó.

Contexto y repercusiones políticas

JAVIER MILEI- CRISTINA FERNÁNDEZ- CHICANAS.jpg La confesión de Milei en televisión sobre su intervención en un proceso judicial generó polémica y cuestionamientos legales a nivel nacional.

El abogado recordó que, antes de la condena a la titular del Partido Justicialista, existieron jueces y fiscales con vínculos políticos previos y medios de comunicación que anticipaban el fallo en su contra. Según Dalbón, estos antecedentes refuerzan la necesidad de anular la sentencia y cuestionar el proceso judicial que llevó a la encarcelación de Cristina Kirchner.

La denuncia presentada busca revertir las decisiones adoptadas bajo presunta influencia política y exponer el lawfare como práctica sistemática contra líderes opositores. Dalbón afirmó que se están reuniendo todas las pruebas y documentos necesarios para llevar adelante denuncias adicionales contra quienes participaron en esta supuesta maniobra.

Finalmente, el abogado Dalbón remarcó que la presentación judicial no solo apunta a sancionar a Milei por el presunto abuso de autoridad, sino que también pretende proteger los principios de independencia judicial y separación de poderes, fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho.