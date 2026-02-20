País La Mañana Mercado Libre Alarma por un paquete sospechoso en Mercado Libre: evacuaron un depósito

En momentos que se conoció la explosión de un paquete sospechoso en la Escuela Superior de Gendarmería, se confirmó la evacuación de un depósito de Mercado Libre.

En horas del mediodía de este viernes, la empresa reportó la recepción de un paquete sospechoso por el que debieron evacuar todas las instalaciones.

“Esta mañana un paquete que estaba en tránsito en el Centro de Almacenamiento del Mercado Central activó nuestros protocolos internos de seguridad”, señalaron desde Mercado Libre según publica La Nación.