Aixa Salvo admitió cuatro estafas y cumplirá una pena efectiva en la U16

Aixa Ayelén Salvo, una reconocida estafadora que defraudó a varios comerciantes de Plottier, admitió su responsabilidad por los últimos hechos que se le atribuyeron y así fue condenada. Aunque se trata de una pena de prisión breve, será efectiva por su historial.

Según informaron desde la Justicia, este jueves en una audiencia celebrada en horas de la mañana, se presentó un acuerdo de responsabilidad y pena de Salvo y su defensa con la fiscalía de Delitos Económicos y así fue condenada a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo. Así lo resolvió esta mañana el juez de garantías Juan Ignacio Guaita, quien homologó el acuerdo pleno.

Cabe recordar que en noviembre pasado, la estafadora había quedado detenida en el penal de mujeres en Neuquén capital luego de incumplir la prisión domiciliaria. No fue el único incumplimiento que registró, sino que ya pesaban sobre ella: rebeldías, capturas y el incumplimiento de reglas impuestas en causas previas , incluso durante una suspensión de juicio a prueba. Es que la estafadora ya fue condenada por hechos muy similares que cometió en 2022 (luego de no someterse a la probation) a una pena de seis meses de cumplimiento condicional.

En el caso de la condena que se le impuso este jueves, comprendio cuatro hechos que se registraron entre febrero y julio de 2025. En los locales comerciales defraudados, la mujer simulaba manipular la billetera virtual Mercado Pago y luego mostraba rápidamente la pantalla de su celular al comerciante, exhibiendo un comprobante apócrifo, y se retiraba sin que pudiesen comprobar si ingresaba el dinero.

mercado-pago-dolar Por la suba del dólar, volvió a superar los $1.400 en los bancos, se generaron inconvenientes en las plataformas de billeteras virtuales.

En el primer comercio, compró una bebida alcohólica, gaseosa y hielo por un monto de 23.800 pesos. En otro, provocó un perjuicio económico de 76.000 pesos.

En mayo, se comunicó por mensaje de WhatsApp con un local de comida y se presentó utilizando un nombre falso. Pidió tres bandejas de comida por un monto de 32.000 pesos para enviar a domicilio. Cuando llevaron la comida se la entregaron personalmente y ella afirmó haber pagado, pero como no tenían acceso a internet, no pudieron comprobar el ingreso de dinero en la cuenta.

Por último, en julio de 2025 se presentó en un negocio y tomó un pack de cervezas, cigarrillos, detergente, helado y jabón en polvo. Luego, volvió a realizar la simulación de transferencia con su celular. Cuando la vendedora le manifestó que aún no ingresaba el dinero, tomó la mercadería y se retiró rápidamente.

Segunda mancha en su legajo

El fiscal del caso Juan Manuel Narváez repasó los atenuantes y agravantes para definir el monto de la sanción. Entre los primeros, mencionó la aceptación del acuerdo, su corta edad y también que se comprometió a devolver el dinero.

Por otra parte, sostuvo que “el comportamiento y la modalidad comisiva, que se han mantenido en el tiempo, merecen ser tenidos en cuenta como agravantes”. Y solicitó que se tenga por no pronunciada la pena de ejecución condicional y su unificación con la nueva: “Es una solución justa teniendo en cuenta la cantidad de hechos”, señaló.

fiscal juan manuel narvaez.jpg

La calificación legal por la que se la declaró responsable fue estafa en concurso real por tres hechos consumados y uno en grado de tentativa. La pena acordada fue de tres meses de cumplimiento efectivo, pero como ya había sido dictada una sentencia en su contra en 2024 a seis meses de ejecución condicional por otros dos delitos similares, desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó su unificación y su efectivización.

“En un procedimiento abreviado, el trabajo del juez es verificar si se cumplen los requisitos de legalidad y razonabilidad: tenemos una sanción de menos de seis años, hay un reconocimiento de la responsabilidad y hay evidencia para sostener la acusación. También la pena es proporcional y razonable”, indicó Guaita y dictó la condena.