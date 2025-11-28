Una conocida estafadora violó la prisión domiciliaria y volvió tras las rejas: ¿Quién es?

Una conocida estafadora del Alto Valle violó la prisión domiciliaria que le había sido otorgada pocos días atrás, y ahora no solo quedó detenida, sino que está muy cerca de que la U16 se vuelva su hogar por un tiempo. Está acusada por cuatro hechos de principios de este año y ya cumplió una condena condicional.

De acuerdo con la última formulación de cargos, la imputada, quien LM Neuquén pudo saber que se trata de Aixa Ayelén Salvo , engañó a vendedoras de distintos comercios mediante la manipulación de una captura de pantalla predeterminada de Mercado Pago , simulando transferencias inexistentes como forma de pago de mercadería diversa. En concreto, fue acusada por cuatro hechos cometidos entre febrero y julio de 2025, y en todos los casos, las víctimas fueron comerciantes de Plottier.

El fiscal, junto al asistente letrado Facundo Bernat, destacó otras acciones de la mujer que evidencian una falta de sujeción al proceso: rebeldías, capturas y el incumplimiento de reglas impuestas en causas previas , incluso durante una suspensión de juicio a prueba. Es que la estafadora ya fue condenada por hechos muy similares que cometió en 2022 (luego de no someterse a la probation) a una pena de seis meses de cumplimiento condicional. Por esto, una nueva condena significaría una pena de cumplimiento efectivo.

fiscal narvaez y asistente bernat

Con esos argumentos y a la luz de la última formulación de cargos, Narváez logró que se le imponga una prisión preventiva por cuatro meses, pero esa medida fue luego morigerada por pedido de la defensa (y a pesar de la oposición fiscal) el pasado 17 de noviembre. Así, se le concedió una detención domiciliaria controlada por una tobillera electrónica.

Desde entonces, la fiscalía ha vigilado de cerca a Salvo para no arriesgarse a perderle el rastro como en el pasado, y así detectaron numerosos incumplimientos.

Durante la audiencia realizada el jueves de esta semana, Narvaez detalló que al día siguiente de que se le concediera la detención domiciliaria, el dispositivo de la imputada comenzó a registrar egresos reiterados y no autorizados.

“Informes del área de monitoreo dan cuenta de numerosas salidas de entre 2 y 16 minutos, un egreso prolongado de casi una hora el 21 de noviembre y una activación de alarma en la madrugada del 20, ocasión en la que el personal policial acudió al domicilio y no fue atendido”, señaló el fiscal, para quien la conducta reafirma el peligro de fuga y demuestra que la medida morigerada perdió eficacia. Por todo esto, pidió que se reinstaure la prisión preventiva.

SFP Audiencia a estafadora Aixa Ayelén Salvo (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

La defensa pidió rechazar el planteo, alegando deficiencias en la transmisión de señales de la tobillera. También sostuvo que no hubo intentos concretos de fuga y que la imputada convive con su hijo menor de edad.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Raúl Aufranc hizo lugar al pedido de la fiscalía. Consideró que los incumplimientos fueron “innumerables”, que la medida perdió virtualidad y que existen antecedentes suficientes que justifican una medida más gravosa para garantizar la presencia de la imputada en el proceso. En consecuencia, revocó la detención domiciliaria y la transformó en prisión preventiva por el plazo de un mes, con vencimiento el 27 de diciembre de 2025.