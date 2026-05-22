Allanamientos en Neuquén por bicicletas de alta gama robadas en Chile: investigan una red de venta de rodados

La investigación comenzó tras el robo de una costosa bicicleta en Santiago de Chile. Ahora, la Justicia neuquina realiza procedimientos en casas y un comercio.

Una investigación internacional por el robo y venta de bicicletas de alta gama derivó en cuatro allanamientos en la ciudad de Neuquén. La causa apunta a una presunta red dedicada a comercializar rodados y repuestos que habrían sido sustraídos en Chile y luego ofrecidos en la capital neuquina.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Diego Azcárate, de la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, y se realizaron con personal de la Policía provincial. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Manuel Kees y se llevaron adelante en tres viviendas y un comercio de Neuquén capital.

La investigación se originó a partir de un robo ocurrido el 25 de julio de 2025 en un café ubicado sobre Avenida Italia al 1000, en Providencia, Santiago de Chile. Según la información oficial, un hombre ingresó al local y robó una bicicleta marca Orbea, modelo Orca, perteneciente a un ciclista de alto rendimiento. El rodado tenía un valor cercano a los 5 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 5.500 dólares.

Tiempo después, la víctima recibió información que indicaba que la bicicleta estaba siendo ofrecida a la venta a través de Facebook por una persona radicada en la ciudad de Neuquén, quien además figuraba con un número telefónico local.

image (3) Ubicación donde fue robada la bicicleta.

A partir de esa pista, intervino la Unidad Especializada de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público de Chile, que formalizó un pedido de colaboración a las autoridades argentinas. La investigación comenzó entonces a desarrollarse de manera conjunta entre la fiscalía neuquina y personal de la División Robos y Hurtos de la Policía provincial.

Sospechas de una red de venta de repuestos

Durante las tareas investigativas, los investigadores reunieron información que permitió sospechar que las personas bajo la mira no solo vendían bicicletas completas, sino también partes y componentes de rodados que serían robados en Chile y comercializados como repuestos.

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el objetivo de los allanamientos es secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que puedan aportar pruebas para la causa. También buscan componentes de bicicletas y cualquier elemento considerado de interés para la investigación.

Las sospechas crecieron luego de detectar movimientos migratorios de algunos de los investigados. De acuerdo con la información oficial, se constató que varias de estas personas habían viajado a Chile el pasado 20 de mayo a través del paso internacional Pino Hachado, utilizando un automóvil.

Ante esa situación, se montó un operativo policial para seguir el recorrido del vehículo. Finalmente, el auto fue interceptado al día siguiente en el control caminero de Senillosa, cuando regresaba a Neuquén.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

Dos demorados y un auto requisado

En el vehículo viajaban dos hombres, quienes fueron demorados mientras avanzan las medidas judiciales. Además de los allanamientos, el fiscal Azcárate solicitó la requisa del automóvil y de las personas involucradas.

Por el momento, no trascendió si durante los procedimientos se encontraron bicicletas robadas o elementos vinculados directamente al hecho ocurrido en Santiago de Chile. Tampoco se informó si los demorados quedarán detenidos o si serán imputados formalmente en las próximas horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, una vez finalizados todos los procedimientos, se evaluarán los pasos a seguir dentro de la causa y la situación procesal de las personas involucradas.

La investigación sigue abierta y no descartan que aparezcan nuevos elementos vinculados al presunto circuito de robo y comercialización de bicicletas de alta gama entre Chile y Neuquén.