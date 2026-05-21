Operó durante meses en estancias de la zona de Sarmiento y faenando animales ilegalmente en un campo. La estrategia para frenar a la policía que no funcionó.

Trampas caza bobo, una balsa y carne descartada en el río: cayó una banda que robaba ganado en Chubut.

En Chubut la policía detuvo a los integrantes de una banda que, según se informó, venía robando ganado al menos desde 2025 con una estructura bastante sofisticada, que terminó de quedar en evidencia con el allanamiento que derivó en la desarticulación del grupo.

Efectivos de la división rural se presentaron en el establecimiento ubicado sobre un camino vecinal de ripio, a 55 kilómetros de la ciudad de Sarmiento, e l lunes 19 de mayo de 2026 cerca de las 16. Y permanecieron en el lugar hasta pasadas las 22.

El procedimiento se enmarcó en una investigación por comercialización de animales faenados ilegalmente, delito agravado por reiterancia, y fue autorizado por la Justicia .

La noche anterior había sido el detonante: durante un control vehicular, personas que transportaban carne vacuna intentaron darse a la fuga al ver a los uniformados.

Ese episodio, sumado a allanamientos previos que habían surgido ante situaciones similares, fue suficiente para que el fiscal de turno habilitara los operativo.

La trampa que no funcionó

Antes de que los efectivos policiales pudieran siquiera llegar al campo sospechado, se toparon con una trampa que ya dio indicios de que las sospechas no eran infundadas.

Ubicado estratégicamente en el medio del camino de tierra, había un chapón metálico con púas afiladas y diseñado para reventar los neumáticos de quien se acercara al lugar sin previo aviso.

La División Seguridad Rural de Sarmiento logró sortear la trampa "caza bobos" e ingresar al establecimiento igual.

Lo que encontró del otro lado de la tranquera fue un importante despliegue que terminó de sumar indicios claros.

Allanamiento: armas, carne y herramientas de corte

Efectivamente, en el interior del predio los policías encontraron una importante lista de elementos sospechosos.

Según precisó el reporte oficial del operativo que reprodujeron medios chubutenses, secuestraron un rifle con cantonera de goma y numeración limada, un cargador y una mira telescópica.

También hallaron ganchos para colgar carne, una balanza, arneses, sogas, serruchos y una manta que habría sido utilizada para cubrir la mercadería durante el traslado.

Robo de ganado en Sarmiento - Chubut - rifle y ganchos Algunos de los elementos hallados por la policía en el campo de Chubut donde presuntamente hacían faena ilegal y mandaban la carne a Santa Cruz.

Pero gran parte de la evidencia ya no estaba. A execpción de tres paletas de novillos, la carne que presuntamente trasportaban en el momento de eludir el control vial no aparecía.

Poco después, uno de los sospechosos reconoció ante un testigo que la carga había sido arrojada al río para que no fuera encontrada por los investigadores.

Para qué tenían una balsa

Pero hubo otro hallazgo que abrió una nueva dimensión en la causa.

En el establecimiento había una balsa artesanal con soportes que, según pudieron reconstruir, usaban para cruzaba el río Santa Cruz hacia establecimientos ubicados en la provincia vecina.

La existencia de esa vía de escape o distribución amplió el alcance geográfico de la investigación, que continúa con la intervención de brigadas especializadas en delitos de abigeato.

Quiénes son los sospechosos

El comisario general Marcelo Silva, a cargo de la Dirección de Policía Judicial del Chubut, informó que la investigación se originó en denuncias de vecinos y en el registro de faltantes de ganado desde el año 2025.

Robo de ganado en Sarmiento - Chubut - 1200 La trampa caza bobo, el rifle y los ganchos de carne incautados, y la balsa que presuntamente usaban para cruzar la carne a Santa Cruz.

El jefe policial describió a los involucrados como "un grupo familiar y de amistades cercanas" y precisó que, al cierre de los procedimientos, no había detenidos pero sí personas notificadas e imputadas en la causa.

La pelea contra el robo de ganado en Chubut

El operativo de Sarmiento se produce en un contexto de refuerzo institucional contra el cuatrerismo en la provincia.

En abril de 2025, la Policía del Chubut desarticuló la denominada "banda del Gordo Mandinga", una organización familiar que operó durante al menos una década en Paso de Indios y Trelew con presunta complicidad policial.

Tras ese golpe, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, anunció la creación de la División de Investigaciones Rurales, con el objetivo de sacarle los casos de abigeato a las comisarías locales.