Audiencia clave en el caso Angel: presentan el informe que define si la muerte del nene fue un homicidio o no

Se incorporará el dictamen de la Junta Médica Forense, que da cuenta de un problema bronquial además de los golpes. ¿Podrían liberar a la madre y el padrastro?

Presentan el informe que define si la muerte del nene fue un homicidio o no

La causa del caso Ángel , el nene de 4 años que murió en circunstancias dudosas en Chubut , llegará este viernes 22 de mayo de 2026 a una audiencia que puede marcar un antes y un después en la investigación.

A las 12, en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia , se presentará formalmente el dictamen de la Junta Médica Forense del Poder Judicial de la provincia.

El informe introduce por primera vez la bronquiolitis y la bronconeumonía como factores presentes en el cuadro de salud del menor fallecido, y posibles causales de la muerte.

Esta pericia es la que la fiscalía esperaba para definir el rumbo de la acusación que hoy pesa sobre la madre y el padrastro del pequeño, ambos detenidos con prisión preventiva e imputados por homicidio.

La acusación a la madre y el padrastro

Efectivamente, desde que se conoció la autopsia preliminar, la hipótesis principal sostenía que Ángel había muerto como consecuencia directa de los golpes recibidos en la cabeza.

Los estudios forenses iniciales registraron más de veinte traumatismos craneoencefálicos y un edema cerebral hemorrágico generalizado.

Ese cuadro le costó la preventiva al padrastro, Michel Kevin González, y a la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Michel Kevin González, padrastro de Angel López, y la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano.

Angel vivía con ellos desde noviembre de 2025, cuando la Justicia le quitó la tenencia a su padre, quien sostiene que su hijo fue asesinado y está representado como querellante en la causa.

Y que además va contra el sistema de protección de la Niñez de Comodoro, a quien hace responsable de la muerte de Angel.

Qué dice el nuevo estudio forense

Pero semanas después, los estudios histopatológicos, que son análisis de tejidos realizados con posterioridad a la autopsia, introdujeron un dato que no estaba en el primer informe.

El niño padecía bronquiolitis y bronconeumonía.

Según fuentes judiciales consultadas en ese momento por Infobae, el dictamen del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut determinó que la causa de muerte habría sido un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico derivado de un proceso infeccioso pulmonar, en concomitancia con los traumatismos en la cabeza.

La distinción no es menor: si la causa principal de muerte fue la enfermedad respiratoria, y los golpes actuaron como un factor concurrente pero no determinante, la acusación de homicidio doloso pierde sustento.

Eso es, exactamente, lo que la justicia deberá analizar a partir de este viernes.

Silencio de la fiscalía en Chubut

La nueva audiencia de este viernes fue confirmada por fuentes del caso a ADNSUR.

En esta oportunidad, la Fiscalía, la defensa y la querella serán notificadas de las conclusiones oficiales de la junta integrada por los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo, que sesionó el 15 de mayo.

Hasta el momento, ni el fiscal jefe Cristian Olazábal ni el fiscal Facundo Oribones se pronunciaron públicamente sobre el contenido del informe final.

Desde donde sí salieron a hablar con contundencia del tema es desde la querella.

Para la querella no hay dudas

El abogado Roberto Castillo, que representa al padre del niño, Luis López, difundió su lectura de las conclusiones y sostuvo que el dictamen confirma una muerte por múltiples traumatismos en la cabeza en concomitancia con una infección pulmonar, y que eso no exime de responsabilidad penal a los imputados sino que la agrava.

Roberto Castillo y Luis López El abogado Roberto Castillo y Luis López, padre de Angel, sostienen que el informe médico "agravó" la situación de la madre del nene.

"La médica forense encontró lo que ninguna explicación accidental puede justificar", sostuvo el abogado que es pareja de la conductora televisiva y personalidad mediática Cinthia Fernández, quien públicamente respaldó la hipótesis del homicidio y pidió justicia.

El padre de Angel fue más lejos y rechazó de plano la existencia de una enfermedad pulmonar previa.

"Es mentira, para nosotros es falso. Yo tengo todos los estudios de mi hijo y jamás tuvo ningún problema respiratorio ni ninguna enfermedad", declaró luego de que se filtraron los resultados del informe.

¿Podrían liberar a la madre y el padrastro?

La diferencia entre las lecturas no es un detalle técnico: determina si González y Altamirano enfrentan un juicio por homicidio o si la calificación penal debe redefinirse, en cuyo caso incluso podrían recuperar la libertad.

Los fiscales habían aclarado desde el inicio que la imputación era provisoria y que los estudios histopatológicos serían los que terminarían de precisar "el origen y la evolución de las lesiones internas" del menor.

Más allá de la causa de muerte, el informe de la Junta también registró cicatrices en región frontal, submandibular y dorsal del tórax del niño, y las lesiones craneoencefálicas estaban distribuidas en regiones frontoparietal bilateral, temporal y occipital del cráneo.

Doce de los golpes fueron contabilizados únicamente en la zona frontal.

La idea de un "patrón de violencia"

Para la querella que representa Castillo, esos hallazgos evidencian un patrón de violencia crónica que ningún diagnóstico respiratorio puede cancelar.

Lo que el dictamen oficial diga, y especialmente cómo lo interprete la fiscalía, definirá si la investigación sigue el camino del homicidio o si la acusación se reformula.

La audiencia de este viernes es el punto en que esa pregunta, por fin, tendrá respuesta.