La directiva de la UNPA de Río Gallegos negó que hubiera habido denuncias previas de acoso o violencia, como sostuvo la mamá de José Fernando Águila.

Estudiante apuñalado en la universidad: polémica entre la decana y la madre de la víctima.

La decana de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral ( UNPA ) en Río Gallegos , Karina Franciscovic, cuestionó declaraciones de la madre de José Fernando Águila , el estudiante que fue apuñalado el martes último por un trabajador no docente de la institución en la sede de la capital de Santa Cruz.

Águila, de 32 años, recibió varias cuchilladas y una de ellas le perforó un pulmón, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Río Gallegos.

Por el hecho, que ocurrió en plena cursada, delante de otros estudiantes y trabajadores de la Universidad, fue detenido Pablo Binaghi, un trabajador de maestranza con antecedentes penales y 15 años de antigüedad en la UNPA .

Tras el episodio, Angélica Catelicán, madre de la víctima, sostuvo que el empleado no docente venía acosando desde hacía meses a Florencia, la novia de su hijo, y que la situación había sido denunciada por la joven ante las autoridades universitarias con la expectativa de que se tomara alguna medida, algo que, dijo, no ocurrió.

En declaraciones posteriores, Franciscovic aseguró que la Universidad no había recibido ningún planteo acerca de posibles hechos de acoso o que pudieran poner en riesgo la integridad física de José o Florencia.

Apuñalaron a José Fernando Águila, estudiante de la UNPA en Río Gallegos Las pericias policiales en la UNPA de Río Gallegos.

“No hay denuncia formal”, le afirmó la decana a la radio LU12. En ese sentido, indicó que hay diferentes vías por las cuales se podría haber accionado un aviso previo, pero que consultó en las áreas de la Universidad respectivas y no halló registro de una denuncia previa a los hechos.

“Hay trascendidos y dichos pero esto me excede desde lo institucional”, explicó la directiva.

Franciscovic: "La UNPA tiene un protogolo de género"

“Nosotros podemos activar un protocolo o tomar medidas preventivas o intervenir mientras haya una presentación formal. Y no consta, por lo menos hasta ahora”, agregó, además de confirmar que se estaba llevando adelante la verificación “con todas las áreas porque puede haberse presentado por más de un lugar”.

Franciscovic detalló que la UNPA cuenta con un “protocolo de género que es para un tipo de violencia, y otros dispositivos cuando hay conflictos entre personas, para cuestiones de mediación”.

“Obviamente, esta situación excede estos mecanismos”, aclaró.

UNPA Universidad Patagonia Austral Río Gallegos La Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

También remarcó que la sede de Río Gallegos “tiene cámaras de seguridad en el campus” y remarcó que el predio “es muy grande, hay más de cinco entradas y salidas“.

“A veces, inclusive para el cuidado de nuestros estudiantes y docentes, permanecen abiertas las puertas para que puedan circular, hay un movimiento grande”, relató la decana.

“El tamaño de la infraestructura vuelve más complejas aún ciertas cuestiones de seguridad que tratamos siempre de mantener”, argumentó.

Franciscovic destacó que tras el lamentable episodio, “tanto la policía como personal de la universidad, el personal de salud y la Policía Federal actuaron acorde a las necesidades y se reaccionó con mucha mucha velocidad”, en referencia a las pericias y al arresto de Binaghi, que luego de atacar a Águila huyó en un automóvil Volkswagen Gol rojo y fue detenido poco más tarde.

“Estuvimos hasta más o menos las 12 de la noche con las pericias dentro del campus”, recordó la decana.