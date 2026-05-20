Le perforaron un pulmón de una puñalada en la universidad: la trama de un ataque premeditado

La madre del estudiante herido contó que desde hace meses venían advirtiendo el peligro. El agresor intentó huir en auto pero fue detenido.

Le perforaron un pulmón de una puñalada en la universidad: la trama detrás de un ataque premeditado.

Mientras José Fernando Águila , un estudiante de 32 años de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral ( UNPA ) de Río Gallegos, se recupera de la cirugía que debieron realizarle por la perforación de su pulmón, su madre denunció inacción de las autoridades de la casa de estudios y dijo que hacía tiempo que el agresor daba indicios de lo que podía ocurrir.

Angélica Catelicán contó que el único detenido por el hecho -identificado como Pablo Binaghi, de 46 años, trabajador no docente de la Universidad de la capital de Santa Cruz - llevaba meses intimidando y amenazando a José y a su novia, Forencia.

La mujer aseguró que esos episodios habían sido denunciados por su hijo con la expectativa de que se tomara alguna medida.

También detalló que el agresor no apuñaló a José en un arrebato durante una discusión sino que fue expresamente a buscar un arma que guardaba en otro sector de la Universidad y volvió al lugar donde estaba el estudiante para acuchillarlo.

UNPA Universidad Patagonia Austral Río Gallegos Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Río Gallegos.

Según reconstruyó la Policía, después de eso el hombre huyó en un Volkswagen Gol rojo pero poco después fue localizado y arrestado.

Río Gallegos: advertencias que no surtieron efecto

El episodio ocurrió durante la tarde de este martes 20 de mayo, delante de otros estudiantes y trabajadores de la institución.

José sufrió varias heridas cortantes en la espalda, los brazos y la cabeza, y la más seria que le provocó un neumotórax. Tras la operación a la que lo sometieron durante la noche del martes, los médicos del Hospital de Río Gallegos infomaron que evolucionaba de manera favorable.

“Jamás imaginé recibir una llamada así. Cuando me avisaron que habían apuñalado a mi hijo sentí que se me venía el mundo abajo”, expresó Angélica, y relató el hostigamiento que se venía produciendo desde tiempo atrás.

Así, detalló que tanto José como Florencia habían advertido ya desde principios de 2026 acerca de conductas intimidatorias y de acoso mantenidas por el agresor.

Un estudiante de la UNPA fue apuñalado en Río Gallegos Un estudiante de la UNPA fue apuñalado, en Río Gallegos.

“Mi nuera pidió ayuda dentro de la facultad porque este hombre la perseguía y la incomodaba constantemente. Ellos avisaron varias veces, pero nadie frenó la situación”, indicó la mujer.

El agresor había estado casi un año con licencia médica

Catelicán sostuvo que Florencia no hizo una denuncia policial porque confió en que la universidad iba a intervenir”. “Lo que pasó demuestra que no hicieron lo suficiente”, se lamentó.

La respuesta que obtuvieron, según recordó la madre de Águila, fue “que tenía problemas de adicción y que estaban tratando de contenerlo, pero mientras tanto seguía compartiendo espacios con alumnos”.

Tras lo ocurrido ayer, circuló un documento interno de la Universidad, firmado por la decana Karina Franciscovic, que certifica que Binaghi estuvo de licencia médica en forma ininterrumpuda entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de marzo de 2025, aunque sin especificar los motivos.

Este martes, según contó la mamá de José, el acusado volvió a discutir con Florencia en plena jornada de clases.

"Fue directamente a buscar un cuchillo"

De acuerdo con el relato, José intervino para defender a su pareja y entonces el agresor se fue al estacionamiento de la Universidad, volvió de allí minutos después con un cuchillo y atacó al estudiante.

“Fue directamente a buscar un arma y volvió decidido a lastimarlo”, detalló Angélica.

José intentó cubrirse con una campera y retroceder por los pasillos pero no pudo evitar las puñaladas.

“Había sangre por todos lados. Cuando llegué lo vi tirado en el piso y pensé lo peor”, recordó la mujer.

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral emitió un comunicado institucional horas después del hecho, en el que repudió el ataque y confirmó la suspensión de las actividades académicas en la sede de Río Gallegos.

Además, informó que se inició una investigación administrativa interna y que la institución quedó a disposición de la Justicia. La investigación Marcela Quintanapenal quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de la capital de Santa Cruz, encabezado por la jueza .