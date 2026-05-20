El insólito y desesperante episodio ocurrió en una avenida de Comodoro Rivadavia. Según se informó, la conductora resultó herida pero está fuera de peligro.

Video: bajó a revisar el motor sin poner el freno de mano y su propio auto la aplastó.

Una mujer sufrió un insólito accidente con su automóvil, que por milagro no terminó en una tragedia, mientras revisaba el motor de su vehículo, detenido en una vía rápida de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut .

El episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales , se produjo sobre la avenida Julio Argentino Roca al 600, una ancha avenida de seis carriles de la ciudad petrolera.

Según se puede ver en las imágenes, la conductora está intentando manipular algo dentro del vano motor de su auto, un Renault Clio negro con el capot abierto, cuando el vehículo -evidentemente, sin el freno de mano puesto- comienza a moverse hacia adelante y, literalmente, le pasa por encima.

Si bien el encuadre de la cámara de video genera la sensación de que el accidente se produjo en un tramo de cuesta arriba en la avenida, se trata de un sector llano, sin pendientes notorias.

Terrible: se olvidó de poner el freno de mano y su propio auto le pasó por encima

Un testigo que presenció lo ocurrido le informó a la Policía que la mujer había abierto el capot para intentar conectar un cable suelto de la batería.

De acuerdo con lo que indicó el medio local Adnsur, en el momento en el que la conductora logró su cometido, el auto -que estaba en marcha- comenzó a moverse, al no tener puesto el freno de mano, y la embistió.

Sin tiempo de reacción para salir de delante del auto que comenzó a moverse, la mujer fue empujada por la trompa del Renault, perdió el equilibrio y cayó al asfalto.

La rueda delantera izquierda le pasa por encima del pecho a la conductora tendida en el pavimento, pero esto no hace que el coche se frene y también le pasa por encima la rueda trasera del mismo lado, algo que se advierte por el movimiento del vehículo, aunque a ella, ya debajo del chasis, no se la ve.

El parte médico del Hospital de Comodoro Rivadavia

La escena, tan increíble como alarmante, fue observada por transeúntes y conductores de otros autos que circulaban por la avenida Roca, ya que sucedió en pleno mediodía, en un horario con movimiento de gente en la zona. En la propia imagen de la cámara que captó el hecho se ve que eran las 13.06 de este martes.

Rápidamente, testigos de lo ocurrido alertaron a la Policía de Comodoro Rivadavia y a los servicios de emergencias médicas.

De acuerdo con el parte elaborado posteriormente por los agentes de Policía que arribaron al lugar del hecho, se constató que la mujer presentaba una “lesión con herida sangrante”, por lo que fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti.

Allí se le realizaron estudios de alta complejidad y se constató que, a pesar de la fuerza de la presión soportada por su pecho y del peso del vehículo, la paciente no había sufrido fracturas ni lesiones internas de gravedad.

De todos modos, se dispuso mantenerla internada en observación hasta que se recuperara del shock y para curarle las heridas superficiales que sufrió en el dramático episodio.