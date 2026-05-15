Nadar con lobos marinos: en Chubut presentaron excursiones para grandes y chicos.

Los paseos serán en la zona de la reserva Punta Marqués, donde hay casi 6.000 ejemplares. Niños desde los 7 años de edad pueden realizarlos.

A sus numerosas propuestas de ecoturismo y turismo aventura, la provincia de Chubut le sumó una más que atractiva, con la posibilidad de nadar junto a lobos marinos en la costa de zonas cercanas a Comodoro Rivadavia.

La Municipalidad local presentó este jueves la iniciativa en la Estación Náutica recientemente inaugurada en el centro de la ciudad.

Allí, las autoridades dieron a conocer la Descripción Ambiental del Proyecto (DAP) para poner en marcha salidas de snorkel, buceo y nado con lobos marinos en el Golfo San Jorge , que serán operadas por, en principio, una empresa privada de excursiones.

Un paraíso de lobos marinos en Chubut

Dentro del golfo se encuentra el Área Natural Protegida Punta Marqués, en la península del mismo nombre, que tiene una de las reservas de lobos marinos más importantes de la Patagonia y de la Argentina.

El Área Natural, que en febrero último cumplió 40 años abierta al público, nació precisamente para proteger la colonia de lobos marinos de un pelo que había sido diezmada por la explotación comercial.

Cuatro años después, en Punta Marqués se contaban apenas 400 ejemplares. Hoy, según estimaciones basadas en estudios científicos, los lobos marinos de la zona son casi 6.000.

Punta Marqués - lobos.jpg Lobos marinos en Punta Marqués, Chubut.

El proyecto turístico de Comodoro Rivadavia

En el acto de lanzamiento de las nuevas actividades, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que la aprobación representa “un nuevo hito para el turismo de Comodoro Rivadavia”.

El funcionario municipal remarcó que la propuesta forma parte del plan estratégico Pioneros 2030, un proyecto iniciado hace seis años que busca transformar a la ciudad en un destino costero competitivo, aprovechando recursos naturales que hasta el momento no habían sido incorporados plenamente a la oferta turística local.

Por su parte, el secretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera, celebró el desarrollo turístico “bajo parámetros sustentables” en el Golfo San Jorge y adelantó que uno de los próximos desafíos será avanzar con el proyecto de avistaje de la ballena Sei, una de las especies de cetáceo más grandes del mundo.

Cómo serán las excursiones

Desde la empresa que estará a cargo de las excursiones contaron que la experiencia incluirá navegación embarcada, interacción controlada con lobos marinos, snorkel en superficie y también opciones de buceo con tanque para quienes cuenten con experiencia.

La actividad, según detalló, podrá ser realizada por niños de 7 años en adelante. En todos los casos, se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y respeto por la fauna marina.

“Las reglas las pone siempre la naturaleza: el clima, los animales y las condiciones del mar”, explicó Hugo Lemos, de Zeus, el prestador turístico habilitado para las salidas.

Punta Marqués - Rada Tilly - Chubut La Reserva Punta Marqués, en Chubut: National Geographic le dedicó un documental porque es un lugar único en el mundo.

Otra opción en Punta Marqués

Por supuesto, Punta Marqués también mantiene la posibilidad de avistar lobos marinos en tierra firme.

La colonia se ubica en la base del cerro, un anfiteatro natural donde los animales descansan, se reproducen y conviven bajo la mirada atenta de los guardafaunas.

Los senderos permiten observar a los lobos sin perturbarlos, en un delicado equilibrio entre turismo y conservación. El rugido de los machos, el movimiento torpe pero encantador de las crías, y el vaivén incesante del mar componen una postal difícil de olvidar.

El trayecto desde Comodoro Rivadavia hasta el Área Natural Protegida es de unos 20 kilómetros, en su mayoría por la Ruta Nacional 3, mientras que desde la cercana localidad balnearia de Rada Tilly son aproximadamente 7 kilómetros.