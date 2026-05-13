Puede medir hasta 25 centímetros de largo y, aunque su nombre indique otra cosa, es un gusano que vive enterrado. En China lo comen.

Extraña criatura: ¿cómo es el "pez pene" que apareció en la costa de Chubut?

El temporal y la marejada de la semana pasada en la costa de Chubut , dejaron una sorpresa en las playas de Comodoro Rivadavia . Una vecina que paseaba por la zona de Kilómetro 32 se encontró con dos curiosas criaturas marinas: un “ratón de mar” y, la más llamativa, un “pez pene”.

La misma mujer, después de publicar fotos de su hallazgo en sus redes sociales, descubrió a través de la interacción con otros usuarios que también en Puerto Madryn, el mar había arrastrado “peces pene” a la costa.

Lógicamente, el hallazgo y su difusión generaron curiosidad más que nada por el nombre del animal, pero también porque no es una criatura que suela ser vista en las costas argentinas.

Con mayor presencia en las aguas del océano Pacífico, el “pez pene” habita principalmente en los mares de China, país en el que, además, forma parte de la gastronomía, igual que en otros del Lejano Oriente.

Otro de los motivos por los cuales no es común verlo tiene que ver con una imprecisión en su nombre informal: aunque se le dice “pez pene”, no es en realidad un pez sino un gusano, una especie de lombriz que vive bajo la arena del lecho marino.

Los remolinos de las marejadas sacan los ejemplares a la superficie, como ocurrió esta semana en Chubut.

Invasión en California

Hace algunos años, en 2019, hubo un fenómeno similar y mucho más numeroso en los Estados Unidos. En las costas de Baja California, sobre el océano Pacífico y cerca de la frontera con México, miles de ejemplares de “pez pene” invadiaron la arena de la playa Drakes Beach.

Peces pene en las costas de Chubut tras la ciclogénesis Chubut: aparecieron peces pene en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Allí también fue una sorpresa. A pesar de estar junto al Pacífico, el “pez pene” no es famoso en el Oeste de los Estados Unidos como lo es en Asia.

En los mares orientales, su figura en forma de un gusano rosado sin estructura sólida aparente y con movimientos espasmódicos constituye parte de la oferta en los mercados callejeros, donde lo venden vivo y los clientes pueden ver cómo se mueve y comprar el que más les guste.

Como una almeja

El “pez pene” -nombre científico: Urechis unicinctus- habita en aguas poco profundas y túneles de arena, y puede llegar a medir hasta 25 centímetros.

El nombre con el que se lo conoce surge de una comparación obvia, por su parecido con el miembro sexual masculino.

Según se dice, tiene una textura similar a la de la carne de almeja y su sabor es suave.

Comodoro Rivadavia Pez Pene

En los lechos marítimos, el “pez pene” se entierra en la arena cavando una madriguera en forma de U, que se extiende varios centímetros, en relación con el tamaño del animal.

De las cuevas sobresalen pequeñas chimeneas de arena, que son las entradas principales.

Una especie milenaria

Hay evidencias científicas basadas en fósiles de madrigueras, que indican que el “pez pene” está en los mares desde hace al menos 300 millones de años.

Invasión de peces pene en California Invasión de peces pene en California.

En cuanto a su expectativa de vida, son longevos pero no tanto: si no los cazan antes, pueden llegar a vivir algo más de 20 años.

Su aparición en Chubut no es un misterio, ya que aunque su principal hábitat está del otro lado del planeta, hay registros de su presencia en casi todos los mares del mundo.