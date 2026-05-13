Ya exhumaron ocho cadáveres en Comodoro Rivadavia, y continúan excavando. La mamá está presente pero dice que es "una payasada" y que sabe dónde está su hijo.

Búsqueda de Iván Torres en Chubut: un cementerio lleno de tumbas abiertas y la angustia de la madre.

La Justicia Federal de Chubut , junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF ) continúa exhumando tumbas en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia en busca de los restos de Iván Torres, un joven que desapareció en 2003 cuando tenía 26 años, después de haber sido torturado y golpeado en una comisaría.

El operativo en busca de determinar si algún cuerpo en los sepulcros NN pertenece a Torres comenzó el lunes. Según se informó, ya fueron abiertas ocho tumbas y este miércoles continuarán las excavaciones en al menos cuatro o cinco más.

Mientras tanto, la madre de Torres, María Millacura, expresó su rechazo a la decisión judicial y reclamó que busquen a su hijo vivo y no en los cementerios.“Es una payasada. A mi hijo lo traficaron y no lo quieren ir a buscar”, reclamó la mujer.

Qué se analiza en los restos exhumados

El juez federal Claudio Marcelo Vázquez, por su parte, confirmó que los trabajos en el Cementerio Oeste continuarán hasta el viernes y aclaró que se trata de un trabajo planificado junto con el EAAF.

Iván Torres Iván Torres desapareció en 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut

“No es que las tumbas se toman al azar, sino que son determinadas previamente”, explicó, y agregó que lo que se hace es tomar “muestras para cotejarlas con los datos genéticos”.

En concreto, la investigación se centra en NN enterrados en fechas cercanas a la desaparición de Torres, ocurrida en octubre de 2003.

Además de las muestras genéticas, los investigadores analizan restos de prendas de vestir, medidas antropométricas y análisis vinculados a edad aproximada y características físicas.

“El análisis tardará un mes aproximadamente y luego se enviará un informe para habilitar la segunda etapa, que es el análisis genético”, añadió Vázquez.

La mamá, entre la ansiedad y el enojo

El juez detalló que la mamá de Torres está presente durante las exhumaciones, y dijo que se la ve “muy atenta” y “muy conmovida”. “Es imposible estar en ese lugar, debe ser indescriptible”, admitió el magistrado.

Millacura, más allá de su presencia en el operativo, expresó serios cuestionamientos a la Justicia. Por un lado, dijo que ella había pedido hace dos años que exhumaran los cuerpos NN, sin que le hicieran caso. Por otro, aseguró que tiene indicios de que Iván está vivo.

“Ahora recién vienen con esto después de tanto tiempo, dos años más tarde. Tengo bronca porque siento que dejaron pasar demasiado”, le dijo al medio Actualidad 2.0, en referencia a las exhumaciones. “Ahora vienen con esa payasada, esa tontera, da náuseas”, agregó.

"Yo lo vi pero nadie lo ha buscado"

La mujer volvió a sostener la hipótesis de que su hijo no murió y que habría estado detenido en Paraguay.

“Cómo lo van a encontrar si a mi hijo lo traficaron, ellos mismos lo vendieron y saben dónde estaba”, insistió.

Hizo referencia, además, a un video de una cárcel de Asunción publicado en YouTube en el que dijo haber visto a Iván.

“Él trató de ponerse delante de la cámara para que yo lo viera y gracias a Dios lo vi. Esa foto se la envié a la mismísima Corte Interamericana, pero nadie lo ha buscado”, sentenció, y completó: “Yo, como madre, siento que mi hijo está vivo”.