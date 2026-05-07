Autos, alquileres diarios y robos: la compleja logística para esconder al homicida prófugo de Chubut

El ministro de Seguridad habló de la red de apoyo que mantuvo al Loco Cárdenas 47 días por fuera del radar de la policía. Tras la recaptura, ¿lo cambian de cárcel?

Autos, alquileres diarios y robos: la increíble logística para esconder al homicida prófugo de Chubut.

La fuga del homicida Darío "El Loco" Cárdenas de la cárcel de Trelew, en Chubut , y los 47 dìas que logró mantenerse afuera del radar de la policía no fueron improvisados: se trató de una operación planificada con anticipación y sostenida con dinero obtenido, en buena parte, a través de nuevos delitos .

Así lo reveló el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut , Héctor Iturrioz, quien habló con FM Del Viento este jueves 7 de mayo de 2026, cinco días después de la recaptura del condenado a 15 años de cárcel por el asesinato de un joven en 2021 .

A partir de los avances en la investigación de la fuga, el funcionario dio sorprendentes detalles de la logística que manejó la banda que dio apoyo a Cárdenas desde los días previos a su huida del 16 de marzo de 2026 , cuando asistió a una consulta psicológica presuntamente gestionada para facilitar la huida .

Una fuga que se planeó desde el penal

Había una moto lista. Un auto blanco esperando unas cuadras más lejos. Un vehículo comprado el día anterior específicamente para la ocasión. Y una red de personas —allegados, consortes de causa— coordinando todo.

"La fuga se organizó desde adentro y también se recaudaron fondos utilizando teléfonos celulares", afirmó Iturrioz, que desde su gestión en la cartera de Seguridad viene impulsando una ley para prohibir el uso de dispositivos en los penales.

Una moto y tres autos

La investigación determinó que el operativo incluyó al menos una moto y tres vehículos.

Según la reconstrucción del recorrido del prófugo, Cárdenas escapó del consultorio psicológico al que había sido trasladado con custodia —ubicado en Belgrano 612 y Chile, en Trelew— y huyó primero en moto, y luego a bordo de un automóvil blanco.

La moto en la que huyó Darío Cárdenas apareció en un barrio periférico de Trelew

La confidencialidad de la sesión que le habían concedido con un profesional, por protocolo, impidió que los agentes que lo escoltaban ingresaran con él. Era la condición con la que contaba el condenado para poder huir.

Persecución en un control

En los días siguientes intentó abandonar la provincia rumbo a Río Negro, pero la presencia policial en el paso de Arroyo Verde frustró ese plan.

En su intento de eludir el control, casi atropella a varios agentes y se inició un intenso operativo de rastrillaje que logró eludir.

Pero ya en ese momento la sospecha de que el hombre al volante que había tenido esa sorpresiva reacción al verse ante los agentes de control era el prófugo más buscado del momento.

Pese al despliegue, también de la policía de Río Negro en su territorio, no pudieron dar con el conductor ni confirmar la sospecha.

"Cuando vio el operativo, buscó escapar hacia el campo y después regresó a Trelew", explicó el ministro ahora, cuando los hechos finalmente se pudieron confirmar.

El Toyota Corolla que apareció en Ruta 3. Creen que lo manejaba el Loco Cárdenas (1) El Toyota Corolla que el Loco Cárdenas que dejó abandonado luego de eludir un control en la frontera de Chubut y Río Negro, cuando era el prófugo más buscado.

A partir de allí, personal de la Brigada de Investigaciones comenzó a seguir distintas pistas. Y logró establecer que en lugar de irse lejos, el Loco había optado por quedarse escondido en el valle, muy cerca.

Según explicó Iturrioz, para mantenerse lejos del radar de la policía, el prófugo habría alternado entre viviendas de personas de su entorno y departamentos de alquiler temporario en la villa balnearia de Playa Unión, en las afueras de Rawson.

Robos para financiar los escondites

Obviamente, sostener la clandestinidad durante 47 días tuvo un costo económico considerable. Y había que financiarlo.

"Gastaron mucho dinero para sostener esta fuga. Compraron vehículos y hubo movimientos económicos que ya están identificados", aseguró Iturrioz.

Y de dónde venía la plata. "Tenemos acreditado que uno de los consortes de causa (presuntos cómplices de la fuga) estuvo involucrado en hechos delictivos para financiar toda esta estructura", indicó el ministro.

La recaptura en Trelew

La recaptura se concretó el 2 de mayo en el barrio Menfa de Trelew, durante un operativo conjunto de la División Policial de Investigaciones (DPI) y el grupo especial GEOP.

Darío Fernando El Loco Cárdenas Habló el Loco Cárdenas: la insólita declaración del homicida prófugo tras ser recapturado en Trelew.

Cárdenas estaba en una casa donde visitaba a su pareja, Karen Campuzano, también condenada por homicidio.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad ante la posibilidad de que el prófugo estuviera armado.

¿Lo pasan a una cárcel de máxima seguridad?

El condenado cumple una pena de 15 años de prisión por el asesinato de Damián Sena, ocurrido en Trelew en 2021.

Actualmente permanece alojado en el Instituto Penal Provincial de Trelew bajo medidas de seguridad reforzadas mientras la investigación avanza para imputar a todos los integrantes de la red que organizó y financió la fuga.

Pero su lugar de confinamiento podría cambiar en breve.

Tras la recaptura, el Gobierno provincial inició gestiones para trasladar a Cárdenas a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, un establecimiento de máxima seguridad.

Carcel de Trelew La cárcel de Trelew.

"El Servicio Penitenciario Federal lo califica como un detenido peligroso por el delito de origen y por sus antecedentes de fuga", sostuvo el ministro.

Iturrioz fue categórico sobre la actitud del condenado frente al sistema: "Demostró que no le interesa ningún tratamiento psicológico. Lo único que busca es la oportunidad para volver a fugarse".

Sus antecedentes no lo ayudan. Justamente cerca de un mes después de matar a Sena y cuando la Justicia lo acorralaba, desapareció.

Cárdenas permaneció prófugo durante aproximadamente un año, hasta que lo detuvieron en Mar del Plata por una serie de robos cometidos para, como aparentemente ahora, sostenerse en la clandestinidad. Iba manejando una camioneta y con un documento falso, con otra identidad.