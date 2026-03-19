Eludió un control en Chubut, quiso atropellar a policías y huyó descartando el auto: ¿era el homicida prófugo?

Es una de las hipótesis de la policía, que tras el episodio en la ruta 3 realiza un intenso rastrillaje. Piden precaución y no levantar a nadie que haga dedo.

La persecución se inició en Arroyo Verde, en el límite norte de Chubut, y el Toyota Corolla que manejaba el conductor apareció abandonado y con las llaves puestas del lado de Río Negro.

Un episodio de alta tensión se registró durante la madrugada de este jueves sobre la ruta 3 , cerca del límite norte de Chubut . Un conductor evadió un control policial, intentó embestir a los efectivos policiales que trabajaban en el lugar y desató una persecución de película, que se prolongó más allá de la frontera provincial hasta Río Negro , donde el vehículo fue encontrado abandonado.

A partir de ese momento, se desplegó un intenso operativo de rastrillaje en toda la zona, en busca de dar con la persona que iba al volante. Las autoridades tienen una sospecha: podría ser Darío “El Loco” Cárdenas , un preso considerado de alto riesgo y que purgaba una condena a 15 años de prisión por un homicidio, hasta que el último lunes se fugó de la cárcel de Trelew.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana , cuando un Toyota Corolla gris circulaba de sur a norte y llegó al retén policial en Arroyo Verde .

Según explicó el subjefe de la Policía de Chubut, Mauricio Zabala, la reacción del conductor fue inmediata y violenta: "Al arribar al control, el vehículo aumenta su velocidad, intenta arremeter contra los empleados y se da a la fuga".

La maniobra puso en riesgo directo al personal que trabajaba en el lugar y obligó a iniciar una persecución que se extendió hasta territorio rionegrino, con la intervención de efectivos de Sierra Grande.

El auto, abandonado con las llaves puestas

El rodado fue hallado a unos 4 kilómetros de Arroyo Verde, ya dentro de Río Negro, sobre la banquina y con las llaves colocadas, lo que evidencia la urgencia de la huida. El conductor descendió y escapó a pie: "Los perros marcan que habría caminado en dirección norte luego de abandonar el rodado", precisó Zabala.

El vehículo fue secuestrado por orden de la Justicia de Chubut y quedó en manos de Criminalística para su peritaje, con el objetivo de recolectar rastros y posibles muestras de ADN.

¿Era el Loco Cárdenas?

La principal hipótesis que maneja la policía es que el conductor podría ser Cárdenas, conocido como "el Loco", el homicida que se fugó de custodia cuando fue trasladado desde la cárcel de Trelew a un consultorio para ser atendido por un psicólogo. Si bien no hay confirmación oficial, Zabala no descartó el vínculo: "Es una de las sospechas, teniendo en cuenta la urgencia y la peligrosidad del sujeto".

Dario Fernando Cárdenas, asesino que se fugó en Trelew, Chubut. Darí Fernando "El Loco" Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de un joven de 25 años en Chubut.

El operativo de búsqueda incluye drones de Defensa Civil, grupos especiales y divisiones canes de Puerto Madryn y Trelew, en coordinación con la Policía de Río Negro. También se alertó a estancieros de la zona ante la posibilidad de que el prófugo intente refugiarse en campos cercanos.

El comisario hizo un llamado a la población: "Recomendamos a los conductores no levantar a nadie haciendo dedo y avisar de inmediato ante cualquier situación sospechosa".

La fuga en Chubut

Cárdenas protagonizó el lunes una fuga con tintes cinematográficos en el Instituto Penitenciario Provincial N° 1 de Chubut, ubicado en la ciudad de Trelew, que se inició luego de que fue autorizado por la Justicia para salir del penal con el objetivo de realizar una visita al psicólogo.

Pero no se trataba de una cuestión de salud mental. El peligroso preso ya tenía todo planificado, con un cómplice que iba a estar esperándolo para ayudarlo y un vehículo con el que escaparía del lugar.

Según señaló el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, el interno, de 49 años, había obtenido la autorización formal del juez penal interviniente, Marcelo Nieto Di Biase, para el traslado con custodia policial hasta el consultorio profesional, ubicado en la calle Belgrano al 600, de Trelew.

La moto en la que huyó Darío Cárdenas apareció en un barrio periférico de Trelew

Así se llevó a cabo el procedimiento, pero al llegar al consultorio, los agentes encargados de vigilar al homicida se quedaron esperándolo afuera de la sala, ubicada en el primer piso de un edificio, puesto que, por razones de confidencialidad propias del ejercicio profesional de la psicología, el personal policial no puede ingresar al lugar donde se desarrolle la sesión.

De este modo, Cárdenas logró completar el primer paso de su plan: quedar fuera de la mira de los efectivos que lo custodiaban. El siguiente ya estaba planeado: en cuanto quedó solo con el psicólogo, saltó por una ventana del consultorio. Ya en la calle, subió a una moto Motomel Skua 125, de color blanco, conducida por un cómplice que lo esperaba, y ambos emprendieron la fuga.

Más tarde, la madre del joven de 25 años que fue asesinado por "El Loco" recordó que, luego del crimen de su hijo, " estuvo prófugo de la Justicia, y fue encontrado recién después de 8 meses en Mar del Plata, viviendo con una identidad falsa.