Trelew: denuncian que un vecino ataca a las mascotas con un arma de aire comprimido y ya mató a una

Una mujer escuchó los disparos y cuando salió, encontró a su gato muerto. "Uh, no sabía que era tuyo", le dijo el agresor. Lo denunció a la policía.

Tom, el gato de Trelew que recibió dos "balinazos" en la cabeza: su dueña lo había rescatado de la calle y castrado.

Una vecina de Trelew denunció públicamente en Facebook y ante la policía la muerte de su gato Tom por disparos de un arma de aire comprimido . Según su relato, el responsable del brutal maltrato animal sería un vecino lindero que usa este tipo de arma para atacar a mascotas del barrio .

Valeria Wolochatiuk compartió en su perfil de la red social el testimonio de lo ocurrido, junto con fotos de su mascota, los certificados veterinarios que confirman las causas del deceso y la denuncia policial que radicó tras el hecho, informó Diario Jornada.

"Hoy llegué del trabajo y mi Tomi salió un ratito, trepó a la medianera para subir a nuestro techo y este vecino que está al lado de mi casa le disparó dos veces desde la ventana con un arma de aire comprimido y mi gato cayó sobre su lado", relató Valeria en su posteo.

La dueña del animal alcanzó a escuchar los disparos y preocupada, intentó ir a ver si a su mascota le había pasado algo. "Salí corriendo a buscarlo y me dijo 'Uh Yo no sabía que era tu gato'". Esa fue, según su versión, la respuesta que recibió del agresor cuando encontró a Tom herido.

A pesar de los esfuerzos, el animal no sobrevivió. Valeria expresó su preocupación por la peligrosidad de la situación.

"Me pude haber asomado yo y también me pagaba a mí. Siempre se escuchan los tiros del aire comprimido", advirtió sobre el riesgo que representa este vecino para el barrio.

La mujer realizó la denuncia policial correspondiente y manifestó su repudio hacia estas acciones violentas.

"Sea mi gato o el de quien sea no puede hacer eso. También le podría haber pegado a una criatura", señaló.

Dos balines en la cabeza

Luego de que dio cuenta a las autoridades de lo sucedido, se hizo una autopsia del gato que confirmó su versión de los hechos o, de mínima, la causa de muerte de la mascota..

"Le encontraron dos balines en la cabeza. Había sangre por todos lados", reveló en su desgarrador testimonio, en el que también expresó su impotencia ante el ataque.

Trelew - m,ató a un gato - certificado En su posteo, la dueña del gato asesinado mostró el cretificado de la cuasa de muerte.

"Tengo bronca porque mi gato no merecía morir así. Yo lo rescaté, lo castré, lo vacuné y le di mucho amor para que este tipo venga y lo mate", escribió con evidente dolor.

La mujer pidió públicamente que se haga justicia por Tom y manifestó un deseo. "No lo quiero más como vecino. Es una mala persona que maltrata animales", concluyó en su publicación, pidiendo que tomen medidas para evitar que otros animales del barrio sufran la misma suerte que su gato.

Antecedente en Trelew

En abril de este 2025, otro brutal caso de maltrato animal que involucró a un gato, en este caso atacado -aparentemente- por su propio dueño, sacudió al Barrio Codepro de la ciudad chubutense.

Fue un miércoles a la noche, cuando un hombre metió a la mascota en una bolsa y la mató a golpes.

El hecho fue registrado en video por vecinos que, indignados por el ataque al animal, se reunieron frente al domicilio y comenzaron una suerte de pueblada, pidiéndole al presunto responsable que saliera y a la policía -que llegó luego de recibir una denuncia- que interviniera.

Las imágenes muestran en un momento a un hombre que se asoma a una ventana con balcón frances y mira hacia la calle, pero no dándose por aludido (o al menos intentando dar esa apariencia).

“Ahí está la bolsa, mirá”, se escucha gritar a un mujer que está muy cerca del celular que registra el frente de lo que parece un duplex de dos plantas, con un balcón en el que se advierte un bulto negro que podría corrsponderse con una bolsa de residuos.

Mató a su gato en Trelew.mp4

El video, tomado desde la vereda de enfrente y difundido por Canal 12, dio cuenta también de la mezcla de horror e impotencia de quienes minutos antes presenciaron la violenta escena. En un momento se ve llegar un móvil policial, mientras alguien le grita al acusado: “Salí, dale”. La gente empieza a aplaudir para acompañar ese reclamo.

“Luego de que le gritamos, el sujeto se metió inmediatamente adentro de su casa. La policía llegó 40 minutos después y no se pudo hacer nada”, publicó más tarde una vecina en sus redes sociales.

Según relataron los testigos, luego de advertir el ataque llamaron seis veces a la policía, pero la respuesta llegó tarde.

Los vecinos que dicen haber presenciado la violenta matanza contaron que el hombre arrojó la bolsa al balcón, junto con restos de comida y el cuerpo del animal, a la vista de todos.

Un pedido de la Municipalidad

El coordinador de Inspecciones de la Municipalidad de Trelew, Sebastián Suquía, confirmó a la señal local de televisión que la denuncia fue realizada por los vecinos, quienes también aportaron filmaciones como elemento de prueba.

“Lamentablemente, los casos de maltrato animal se repiten”, expresó con preocupación el funcionario, quien detalló que el caso fue formalmente presentado ante el jueves siguiente a la mañana.

Sin embargo, aclaró que la intervención municipal dentro de un domicilio requiere una orden judicial: “Necesitamos la resolución de un juez o fiscal para poder actuar dentro de un domicilio particular”.

Desde la Municipalidad de Trelew, en tanto, rápidamente destacaron la importancia de que la gente reaccione ante este tipo de actos que se repiten, y a través de un comunicado hizo un llamado a la comunidad a no ser cómplice y a “no guardar silencio frente a estos hechos”.

En sus declaraciones, Suquía insistió: “Cuando vean algún maltrato, algo que se pueda llegar a denunciar, que lo hagan, porque estamos también salvando la vida de los animalitos”.

Además, anticipó que, a partir de la creación, en marzo de una fiscalía especializada en maltrato animal y delitos contra el medio ambiente en la provincia, se reunirían con representantes de esa nueva unidad del Ministerio Público para definir los protocolos a seguir en estos casos.