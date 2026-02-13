El joven talento de la Patagonia que abre los recitales de Bad Bunny en River

El trapero nacido en Trelew acaba de cortar la calle Corrientes para presentar su último disco y ahora da otro importante paso en su ascendente carrera.

El trapero chubutense durante el show que dio el 24 de enero en la porteña Avenida Corrientes, ante unas 3.000 personas.

Este viernes arranca en Buenos Aires la serie de tres conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el estadio de River , en el marco de su gira "DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour" . El puertorriqueño llega en el momento más alto de su trayectoria, tras su consagración en los premios Grammy y su reciente y muy aclamada participación en el show de medio tiempo del Super Bowl .

Pero antes de que el astro global del trap y el reggaetón suba al escenario, todas las miradas estarán sobre un talento que surgió en el sur del país. Se trata del trapero Ramma , criado en Trelew , quien hace apenas dos semanas fue noticia porque cortó la calle Corrientes para presentar su nuevo álbum. Ahora, integra el line up que acompaña la visita del ícono latino.

Ramiro Valentín Domínguez, conocido en el ambiente artístico como Ramma, será quien abra el espectáculo en el Monumental. A sus 21 años, el músico nacido en la ciudad chubutense enfrentará el reto más trascendental de su trayectoria al tocar frente a decenas de miles de personas en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El joven se ha convertido en una de las figuras visibles de la nueva generación del trap argentino. Construyó su identidad musical desde temprana edad, con formación en piano y canto dentro de un entorno familiar atravesado por la música.

De Avenida Corrientes al River de Bud Banny

Su desarrollo fue constante. Hace solo unas semanas, en enero, sorprendió al cortar la avenida Corrientes para presentar su álbum "RV" ante más de 3.000 personas, en un show a cielo abierto organizado por al Gobierno porteño que confirmó su creciente proyección dentro de la escena urbana.

Ramma, trapero de Trelew Ramiro Valentín Domínguez, más conocido como Ramma.

Frente a miles de fanáticos, el artista patagónico transformó la tradicional avenida porteña en un escenario al aire libre. Dentro de una caja de cristal gigante, expuso las cada vez mas consagradas rimas que unod sías antes, en una experiencia más íntima, había presentado en una pre escucha derl disco con entradas agotadas, en un complejo de la capital.

"RV", como se llama su más reciente trabajo, incluye colaboraciones internacionales de artistas como Kid Voodoo (Chile) y Lia Kali (España). El álbum ya supera los 7,4 millones de reproducciones y según se describe, representa la etapa más personal y conceptual de su carrera: 11 canciones que condensan una búsqueda sonora versátil, entre lo melódico, lo experimental y lo energético.

Una familia de melómanos

Criado en un hogar profundamente melómano, el trapero desarrolló desde chico una relación intensa con la música, marcada por la experimentación instrumental y una formación autodidacta que define su proceso creativo, como el de muchos de los exponentes del género.

Hoy Ramma se posiciona como una de las nuevas voces de la música argentina actual. Con "oído absoluto" al estilo Charly García y una identidad artística marcada por la fusión de trap, rap, R&B, balada y rock, comenzó su carrera en 2020 y en un puñado de años se ganó un destacado lugar.

Bad Bunny-Super Bowl-Portada Ramma telonea a un Bad Bunny que está en su momento máximo, tras los Grammy y su aclamada presentación en el show de medio tiempo del Súper Bowl (foto).

En 2022 inició una trilogía que consolidó su estilo. Primero llegó "Incrédulo", con sus primeras búsquedas. Luego "Intrépido", un salto creativo que amplió su universo sonoro y finalmente "Inmortal" (2025), obra que marcó su madurez y dio paso a su trabajo más actual, acaso ya entrado en la adultez musical.

Durante el año pasado, además, expandió su proyección internacional con el Inmortal World Tour, con presentaciones agotadas en distintos países y su participación en Cosquín Rock Uruguay. Además fue seleccionado por Spotify para su programa Radar, lo cual también le dio difusión más allá de las fronteras argenitnas.

Ahora, poco después de su muy comentada irrupción en la avenida Corrientes, el desafío es mayor: abrir el show del artista latino más influyente del momento. Para el trapero patagónico, no se trata solo de un concierto, sino de la oportunidad de consolidarse ante una audiencia masiva.