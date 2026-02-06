Después de 39 días les dieron el alta a las trigemelas de Chubut y el tratamiento seguirá en su casa

Dejaron el Hospital Humphreys, de Trelew , donde habían nacido en Navidad. "Se encuentran estables y con buena salud", confirmó el director médico.

Tras pasar 39 días de internación en Neonatología del Hospital María Humphreys, de Trelew , Chubut , las trigemelas Ailani, Aimé y Alaia recibieron el alta y pudieron irse a casa con su mamá, Marianela Moya.

Las tres pequeñas habían nacido el día de Navidad de 2025, fruto de la fecundación de un solo óvulo que se dividió en tres embriones, un caso que se da solo una vez entre 100 a 200 millones de nacimientos.

Al momento del parto, las niñas habían registrado pesos de 1,460, 1,760 y 1,690 kilos . Ahora, Ailani dejó el hospital con 2,420 kilos , Aimé con 2,440 y Alaia con 2,140 . Recibieron el alta con 38 semanas y cuatro días de edad gestacional, ya que su nacimiento fue prematuro.

Desde el hospital confirmaron que tanto las recién nacidas como su madre se encuentran estables y en buen estado de salud. “La internación transcurrió sin complicaciones mayores a las que eventualmente atraviesan los niños prematuros”, explicó Matías Mendelevich, director asociado de Maternidad e Infancia del Hospital Humphreys.

Medicación "a medida"

El médico detalló que una de las nenas requiere "una medicación a largo plazo”. “Se realizó un ecocardiograma con un transductor neonatal (una sonda especial para recién nacidos) y se inició el tratamiento. Gracias a un esfuerzo coordinado con Farmacia, la medicación, que viene en dosis para adultos, pudo ser fraccionada en una cabina de flujo laminar estéril. Esto es lo que permite que la beba complete su tratamiento de forma ambulatoria en su casa junto a su mamá, sin necesidad de permanecer internada”, agregó.

Las trigemelas de Chubut con el equipo del Hospital María Humphreys, de Trelew Las trigemelas de Chubut y su mamá con el equipo del Hospital María Humphreys, de Trelew.

El fraccionamiento de la medicación fue clave para el alta y para lograrlo, el Hospital Humphreys trabajó de manera coordinada con el Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew.

Martín Robatto, del equipo de Farmacia del Hospital explicó que, al no existir una presentación comercial que se adecúe a las necesidades de un recién nacido, se utilizó la infraestructura del servicio de Hematología del Hospital Zonal. “Nos facilitó una cabina de flujo laminar para preparar 14 unidades que cubren una semana de tratamiento”, contó.

“Hubo una excelente articulación entre Neonatología y Hematología. La dosis se ajusta según el peso y la respuesta de la paciente. Este miércoles confirmamos la dosis y realizamos la preparación para que pudiera irse a su casa”, completó.

Un hito para Chubut

Más allá del alta, el seguimiento de las niñas continuará de forma estricta. “El próximo control es la semana que viene y el acompañamiento a través del Consultorio de Seguimiento de Alto Riesgo Neonatal se extenderá hasta el ingreso escolar”, precisó Mendelevich.

El director del hospital resaltó además el trabajo de los equipos de Enfermería, Salud Mental y el Servicio Social, quienes acompañaron al grupo familiar en el proceso.

“Estoy súper agradecida con todas las chicas, de corazón. Fueron muy amorosas con ellas (sus hijas) y conmigo, tanto las enfermeras como el equipo médico”, expresó Marianela, la mamá de las trigemelas, al dejar el hospital.

El caso de Ailani, Aimé y Alaia no es el único de su tipo en la provincia. Si bien los nacimientos de trigemelos son extremadamente raros, hay un antecedente en Chubut: en 2010 nacieron, en Comodoro Rivadavia, Uma, Brianna y Luana Rodiño, quienes actualmente tienen 15 años.