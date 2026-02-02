Una semana sin agua en Trelew: arreglaron el caño roto pero advierten que el problema se puede repetir

El interventor de la cooperativa local confirmó el fin de las tareas en el conducto cloacal que originó el corte. La red cloacal tiene 50 años y su estado es crítico.

Los operarios de la cooperativa de Trelew trabajaron ininterrumpidamente día y noche para reparar la avería en un caño que estaba a 8 metros de profundidad.

La Cooperativa Eléctrica de Trelew confirmó en las últimas horas que finalmente y después de complicadas y lentas tareas, el sábado logró restablecer el suministro de agua potable en todos los barrios de la ciudad tras completar la reparación del caño de impulsión cloacal que había colapsado una semana antes, generando un grave crisis sanitaria en la ciudad de Chubut.

La falla había obligado a suspender el servicio durante tres días consecutivos y a implementar un sistema de distribución rotativo por barrios hasta su normalización.

Durante ese primer período, que se prolongó más allá del último fin de semana de enero, los vecinos acudían con recipientes en los horarios indicados a buscar agua y día a día se fue informando un nuevo cronograma de reparto, a medida que se develaba que las tareas se iban demorando más de lo previsto debido a las dificultades para acceder al conducto dañado y repararlo

Finalmente, ahora la entidad informó que durante la noche del sábado finalmente se logró instalar la junta de reparación en el caño dañado, una intervención crítica que puso fin a días de trabajo intenso en condiciones complejas. Según explicaron, esa intervención permitió levantar las restricciones y avanzar hacia la recuperación total del servicio en la ciudad.

Pablo Punta, interventor de la Cooperativa, explicó que el equipo técnico debió extraer la sección deteriorada del caño y colocar en su lugar una junta de acero inoxidable, asegurada mediante bulones y un sello de goma especial que reemplaza al manguito original.

Trelew sin agua por la rotura de un caño cloacal ok - vecinos cargando agua Por la emergencia sanitaria en Trelew, se armaron cronogramas de reparto de agua barrio por barrio.

Una vez concluida esa instalación, se reinició el bombeo utilizando únicamente una de las tres bombas de la estación Carrasco para realizar pruebas controladas, que arrojaron resultados favorables.

Rotura a ocho metros de profundidad

El caño afectado tiene 600 milímetros de diámetro y fue instalado en 1976 como parte del sistema de impulsión cloacal de la planta de Carrasco.

Para acceder al punto de rotura, los trabajadores tuvieron que realizar excavaciones de hasta ocho metros de profundidad, mientras mantenían un sistema de bombeo permanente para controlar el nivel de la napa freática y poder operar en el sector comprometido.

Los trabajos se extendieron por más de una semana, con equipos operando de manera ininterrumpida para resolver una falla que dejó a la ciudad sin agua durante los primeros días y con abastecimiento limitado el resto del período.

El interventor fue contundente al referirse a las perspectivas del sistema. Punta admitió que la antigüedad de la red hace imposible garantizar que no se produzcan nuevas fallas en el corto o mediano plazo.

"Sería una irresponsabilidad pensar que esto no va a volver a suceder. Hay un manguito cada seis metros en aproximadamente seis kilómetros de cañería", señaló en diálogo con Canal 12.

Trelew sin agua por la rotura de un caño cloacal - perforación Para acceder al tramo del conducto que se rompió hubo que hacer excavaciones, que se decidió dejar abiertas porque podrían repetirse las fallas.

Esa advertencia llevó a la Cooperativa a tomar una decisión técnica: el pozo excavado no será rellenado de inmediato, ni se procederá a la reparación definitiva del pavimento hasta tanto se monitoree el comportamiento del sistema durante algunos días más. La medida busca asegurar que la solución implementada sea estable y no requiera nuevas intervenciones urgentes.

La red cloacal de Trelew, un riesgo

La situación desnudó el estado crítico de una red que lleva casi medio siglo en funcionamiento y que presenta problemas estructurales evidentes.

Los seis kilómetros de cañería que componen el sistema de impulsión cloacal cuentan con manguitos espaciados cada seis metros, todos ellos expuestos al desgaste del tiempo y las condiciones del suelo.

Desde la Cooperativa reconocieron que el episodio pone de manifiesto la necesidad de evaluar el estado general de la infraestructura sanitaria de Trelew para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar a la población.

La entidad destacó la colaboración de la comunidad durante los días más duros de la crisis y ratificó su compromiso de consolidar la reparación para garantizar que el servicio vuelva a operar con normalidad plena y en condiciones seguras para todos los habitantes de la ciudad.