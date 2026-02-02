Insólito en el río Neuquén: apareció un Falcon flotando y los bañistas lo sacaron empujando

El insólito episodio ocurrió en plena ola de calor, cuando vecinos que se refrescaban en el río detectaron un auto a la deriva y actuaron de inmediato para llevarlo hasta la orilla.

Un episodio tan inesperado como llamativo sorprendió este domingo a un grupo de vecinos que disfrutaba del río Neuquén para mitigar el intenso calor. Mientras se bañaban y compartían la tarde en el agua, advirtieron la presencia de un auto Ford Falcon que flotaba río abajo, una escena que rápidamente generó alarma y desconcierto entre los presentes.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, en inmediaciones del barrio Nueva España, en la ciudad de Centenario, cuando las temperaturas rozaban los 40 grados y decenas de personas se encontraban en la zona ribereña buscando alivio frente a la ola de calor extremo que afectó a la región.

Según relataron testigos, todo transcurría con normalidad hasta que algunos bañistas notaron una silueta oscura que avanzaba lentamente sobre el agua . Con el correr de los segundos, confirmaron que se trataba de un automóvil Ford Falcon que flotaba en el río, desplazándose sin control y acercándose peligrosamente al sector donde se encontraban las personas.

La escena provocó sorpresa y preocupación, especialmente por la presencia de familias y niños en el lugar. De inmediato, los vecinos comenzaron a alertarse entre sí y a organizarse para evitar que el vehículo continuara su recorrido río abajo.

Auto flotando en el río (2)

Ante la falta de intervención inmediata de maquinaria o personal especializado, fueron los propios vecinos quienes decidieron actuar. Entre varios hombres y mujeres que se encontraban en el agua, lograron sujetar el vehículo y, con gran esfuerzo, empujarlo hasta la orilla.

La maniobra demandó coordinación, ya que el auto ofrecía resistencia debido al peso y a la corriente del río. Finalmente, el Ford Falcon fue llevado hasta un sector seguro de la costa, donde quedó detenido y fuera del cauce.

Algunos de los presentes registraron el momento con sus teléfonos celulares, y las imágenes comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, generando todo tipo de comentarios por lo inusual de la situación.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre cómo el automóvil terminó dentro del río Neuquén ni si se encontraba abandonado previamente. Tampoco se informó si el vehículo tenía pedido de secuestro o si pertenecía a algún vecino de la zona.

Insólito apareció un Falcon en el agua cerca de Nueva España

Un llamado de atención sobre la seguridad en la costa

La aparición del auto sorprendió a quienes estaban en el río y recordó que, en días de mucho calor, además de la corriente y la profundidad, pueden darse situaciones totalmente inesperadas.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que se detectan objetos arrastrados por el río, aunque reconocieron que la aparición de un automóvil flotando superó cualquier antecedente reciente.

Mientras se aguardan definiciones oficiales sobre el origen del Ford Falcon, el hecho quedó como una postal insólita del verano neuquino, marcada por las altas temperaturas y por la rápida reacción solidaria de quienes se encontraban disfrutando de la tarde en el río.